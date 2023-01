Rhein-Erft-Kreis – Am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Mit zwei Kreuzen auf dem Wahlzettel dürfen auch die Menschen im Rhein-Erft-Kreis mitbestimmen, wer im neuen Bundestag sitzen wird. Mit der Erststimme gilt es für die Wählerinnen und Wähler, in den beiden Wahlkreisen die Abgeordneten zu bestimmen, die per einfacher Mehrheit direkt in den Bundestag einziehen dürfen.

Wir haben mit den Kandidaten aus den Wahlkreisen 91 und 92 gesprochen. Bis zur Wahl werden wir hier nach und nach die Video-Portraits der einzelnen Kandidaten veröffentlichen:

Wahlkreis 91: Rhein-Erft-Kreis I

Klicken Sie einfach auf den Kandidaten und Sie kommen direkt zum Video.

Dr. Georg Kippels (CDU)

Aaron Spielmanns (SPD)

Rüdiger Warnecke (GRÜNE)

Stefan Westerschulze (FDP)

Eugen Schmidt (AfD)

Şirin Seitz (DIE LINKE)

Kristian Katzmarek (PIRATEN)

Ulrich Wokulat (FREIE WÄHLER)

Patrik Müller (dieBasis)

Helene Susojev (LIEBE)

Wahlkreis 92: Euskirchen/Rhein-Erft-Kreis II

Detlef Seif (CDU)

Dagmar Andres (SPD)

Marion Sand (GRÜNE)

Markus Herbrand (FDP)

Hans-Rüdiger Lucassen (AfD)

Stefan Söhngen (DIE LINKE)

Jan-Luis Wolter (DIE PARTEI)

Stefano Tuchscherer (PIRATEN)

Jörg Esser (FREIE WÄHLER)

Paulo Michael Jesus Pinto (dieBasis)