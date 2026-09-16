FC Hennef 05 – JSG Erft 01 Euskirchen 3:0 (3:0). Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen den Bonner SC mussten die B-Junioren der JSG Erft 01 gegen den DFB-Nachwuchsligaabsteiger Hennef die erste Saisonniederlage hinnehmen. Trainer Firat Uyar sah vor allem die körperliche Unterlegenheit seines überwiegend aus dem jüngeren Jahrgang (2011) bestehenden Teams als entscheidenden Faktor. Zwar seien seine Schützlinge gut in die Partie gestartet und hätten früh sogar die Chance zur Führung gehabt. Anschließend habe Hennef seine physischen Vorteile jedoch konsequent ausgenutzt und bis zur 35. Minute eine 3:0-Führung herausgespielt.

Nach einigen taktischen Anpassungen in der Halbzeit agierte die Uyar-Elf im zweiten Durchgang deutlich defensiver und gewann dadurch an Stabilität und Spielkontrolle. Obwohl die Euskirchener mehr Ballbesitzphasen verzeichneten, konnten sie die Niederlage nicht mehr abwenden „Hennef hat verdient gewonnen, dennoch hat meine Mannschaft ein gutes Spiel gemacht“, resümierte der Erft-Coach, der optimistisch auf die kommenden Aufgaben blickt. Sein langfristiges Ziel bleibt unverändert: „Ich möchte die Jungs an diese Liga heranführen und aus jedem Einzelnen das Maximum herausholen.“

Viel Zeit zum Nachdenken und zur Regeneration bleibt der JSG nicht. Bereits am Dienstag gastierte die Mannschaft bei der JSG Kall/Keldenich/Scheven im Kreispokal und gewann 5:0, ehe am kommenden Samstag (15.45 Uhr) das Heimspiel gegen den bislang noch punktlosen Tabellenvorletzten FC Wegberg-Beeck auf dem Programm steht.