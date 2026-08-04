Beim SSC Firmenich sorgt die Staffeleinteilung in der Kreisliga B für großen Unmut. Trainer Patrick Züll kritisiert weniger die sportliche Herausforderung als vielmehr die Art und Weise, wie die Entscheidung zustande gekommen sei. „Uns stinkt nicht die Staffel an sich, sondern wie das Ganze abgelaufen ist“, sagt er.

Besonders enttäuscht zeigt sich der Coach des B-Ligisten über die Kommunikation des Fußballkreises. Man habe mehrfach schriftlich nachgefragt, auf eine erneute Rückfrage aber bis heute keine Antwort erhalten. „Der Fußballkreis erwartet Kommunikation, liefert aber genau das Gegenteil“, kritisiert Züll.

Wir sehen überhaupt keinen sachlichen Grund, warum Flamersheim in die Eifelstaffel gehört und wir nicht. Patrick Züll, SSC Firmenich

Inhaltlich könne er nicht nachvollziehen, warum die SG Flamersheim/Kirchheim II in die Eifelstaffel eingeteilt wurde, während Firmenich in der Staffel 1 antreten müsse. Beide Vereine hätten den Wunsch geäußert, in der Staffel 2 anzutreten. „Wir sehen überhaupt keinen sachlichen Grund, warum Flamersheim in die Eifelstaffel gehört und wir nicht“, sagt Züll.

Sollte die Entscheidung getroffen worden sein, weil die Eifelstaffel als einfacher eingeschätzt werde, halte er das für einen Irrtum. „Ich glaube nicht, dass die Eifelstaffel inzwischen einfacher ist.“ Zudem empfinde er eine solche Sichtweise als respektlos gegenüber den Eifelvereinen. Gleichzeitig müssten Mannschaften wie Hellenthal oder Dreiborn nun deutlich längere Fahrzeiten nach Flamersheim in Kauf nehmen. „Da wird immer über Nachhaltigkeit gesprochen, aber gleichzeitig entstehen unnötige Fahrstrecken.“

Den Firmenicher Trainer schmerzt der Verlust mehrerer Derbys

Besonders schmerzt den SSC-Trainer der Verlust attraktiver Lokalduelle. Spiele gegen Kommern, Mechernich II oder andere Nachbarvereine habe man bereits fest eingeplant. Züll: „Diese Derbys werden uns einfach genommen.“ Davon seien auch zahlreiche andere Vereine betroffen.

Praktische Folgen habe die Entscheidung ebenfalls. Da Firmenich fest mit der Eifelstaffel gerechnet habe, seien Testspiele bewusst gegen Mannschaften der anderen Staffel vereinbart worden. Nun müsse der Verein kurzfristig Ersatzgegner suchen. Zudem verweist Züll auf frühere Absprachen mit der Staffelleiterin, wonach eine Einteilung in die Eifelstaffel auch die Terminplanung mit Heim- und Auswärtsspielen erleichtert hätte.

SSC Firmenich will das Beste aus der Situation machen

Sein größter Vorwurf richtet sich jedoch gegen den Entscheidungsprozess. „Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, sagt Züll. Weder habe der Fußballkreis den Kontakt gesucht noch die Bereitschaft des Vereins abgefragt. „Es gab keine Vorwarnung und keine Gespräche. Das hat einfach einen faden Beigeschmack“, so Züll.

Einen Einspruch könne der SSC Firmenich zwar nicht einlegen. Trotzdem sei es ihm wichtig, den Ablauf öffentlich zu machen. Viele Vereine wüssten gar nicht, wie die Entscheidung zustande gekommen sei. Trotz aller Kritik werde die Mannschaft die Situation annehmen. „Wir werden das Beste daraus machen. An unserer Motivation wird sich nichts ändern“, sagt er. Entscheidend bleibe für ihn jedoch der Ärger über die verlorenen Derbys und die aus seiner Sicht mangelhafte Kommunikation.

Es gibt aber immer einen, der motzt, und das geht mir gewaltig auf den Keks. Peter Dierichsweiler, Fußballkreis Euskirchen

Peter Dierichsweiler, Vorsitzender des Spielausschusses des Fußballkreises Euskirchen, widerspricht Züll. „Es gibt kein Bleiberecht für Vereine in irgendwelchen Staffeln“, sagt Dierichsweiler. Beide Vereine hätten den Wunsch geäußert, in der Staffel 2 zu spielen, man habe aber nur einem Verein diesen Wunsch erfüllen können. In diesem Fall habe man sich für den Aufsteiger SG Flamersheim/Kirchheim II entschieden.

„Wir haben vor jeder Saison etwa 100 Wünsche von den Vereinen. Da geht es um Staffeleinteilungen, aber auch um Heimspiele, spielfreie Tage und vieles mehr. Wir sind einer der wenigen Kreise, die versuchen, diese Wünsche zu erfüllen“, so Dierichsweiler. „Unsere Quote liegt jedes Jahr bei 80 bis 90 Prozent. Es gibt aber immer einen, der motzt, und das geht mir gewaltig auf den Keks. Wir wollen doch niemanden ärgern. Wir machen uns viele Gedanken.“

Er habe den SSC-Verantwortlichen auch per E-Mail auf deren Frage nach den Beweggründen für die Entscheidung geantwortet. Von mangelhafter Kommunikation könne keine Rede sein, so der Spielausschusschef. Viele Dinge würden, so Dierichsweiler, immer nur durch die Vereinsbrille gesehen. Das ärgere ihn.

Derweil hat der SC Roitzheim bekannt gegeben, dass er in der kommenden Saison eine zweite Mannschaft melden wird. Zudem will der Verein eine Ü32-Mannschaft ins Rennen schicken. Einen Rückzug gibt es ebenfalls zu vermelden: Türk Gencligi wird nach Angaben von Dierichsweiler keine Mannschaft für die kommende Saison melden. Damit startet – Stand jetzt – die Staffel 1 mit 17 Teams, die Staffel 2 mit 16 Mannschaften. Die SG Ülpenich/ Nemmenich/Elsig tritt laut Dierichsweiler auf eigenen Wunsch in der Eifelstaffel der Kreisliga C an.

Aufsteiger TuS Zülpich spielt zum Auftakt auswärts

Der TuS Zülpich eröffnet das Abenteuer Mittelrheinliga mit einem Auswärtsspiel. Am Sonntag, 30. August, ist der TuS um 15.30 Uhr bei Frechen 20 gefordert. Das „Vorspiel“ bestreiten in der Bezirksliga die jeweiligen Reserve-Teams. Heimspiele in der Bezirksliga haben die JSG Erft 01 Euskirchen (gegen Lövenich) und Bessenich (gegen Sindorf). Am fünften Spieltag (27. September) kommt es zum ersten Derby: JSG Erft – SG Dahlem-Schmidtheim.

SG Rotbachtal/Strempt und VfL Kommern eröffnen die Saison

Eigentlich wollte die SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich das Eröffnungsspiel im Kreis Euskirchen austragen. Doch der Kreisliga-A-Aufsteiger verzichtet, wie Peter Dierichsweiler mitteilte, Vorsitzender des Spielausschusses beim Fußballkreis Euskirchen. Nun eröffnet die SG Rotbachtal/Strempt die Saison mit dem Duell gegen Aufsteiger VfL Kommern. Die B-Ligisten treten am Freitag, 28. August, um 19 Uhr gegeneinander an.