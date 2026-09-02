VfL Niederelvenich-Mülheim-Wichterich – VfB Blessem II 5:1 (4:0). In der vergangenen Saison war es eine klare Sache. In der Hinrunde hatte Blessem II noch knapp 2:1 gewonnen, in der Rückrunde folgte ein deutlicher 8:1-Erfolg. Die ‚Mannschaft‘ aus dem Rhein-Erft-Kreis wurde Staffelmeister, verzichtete jedoch auf den Aufstieg in die B-Liga, in der schon die erste Truppe spielt. Der VfL hingegen war nach dem Abstieg in der Vorsaison ganz unten angekommen und beendete die Saison in der Kreisliga C1 auf dem zwölften und damit letzten Platz.

Man musste sich Sorgen machen um die Mannschaft aus den drei Zülpicher Ortsteilen. Doch gerade, als Gerüchte über ein Aus die Runde machten, wechselte quasi die komplette Mannschaft von Rot-Weiß Ahrem II an den Rotbach. 18 Neuverpflichtungen zählt das Team, in dem auch noch 13 Spieler aus der Vorsaison kicken. Einige der Neuen hatten unter anderem in Ahrem sogar schon Bezirksligaluft geschnuppert.

Fast die komplette Mannschaft aus Ahrem ist gewechselt

Man durfte also gespannt sein auf den neuen VfL. Und der trat zum Saisonauftakt gegen Blessem II mit einer Startelf an, in der nur Dean Thiebes in der Vorsaison das VfL-Trikot getragen hatte. Die Rückkehrer Joe und Luc Kajba waren zuletzt für Vernich in der Kreisliga A aufgelaufen. Die restlichen acht Spieler waren allesamt Neuverpflichtungen aus Ahrem. Es war also fast schon ein Rhein-Erft-Derby auf Zülpicher Stadtgebiet. Und es wurde erneut eine klare Sache – nur diesmal andersherum.

Nur ein Spieler aus der Vorsaison stand bei Wichterich in der Startelf: Dean Thiebes, der hier gegen Jan Schäfgen zu spät kommt. Copyright: Thomas Schmitz

Niederelvenich-Mülheim-Wichterich war spielbestimmend und führte bereits zur Pause mit 4:0. Besonders die langen Bälle in die Spitze – egal ob in die Zentrale oder nach rechts außen auf Gian Luca Hirsch – stellten Blessem vor Probleme. Die Lücken waren groß – und die Grün-Weißen, die an diesem Nachmittag ganz in Schwarz aufliefen, wussten sie zu nutzen. Luc Kajba erzielte die ersten beiden Tore für die Gastgeber (4., 10.).

Gian Luca Hirsch erhöhte auf 3:0 (28.) und vergab mehrere Male aus guter Position. Das 4:0 schoss Maximilian Fetten noch vor der Pause (40.) gegen zunehmend demoralisierte Blessemer, denen der Ärger anzumerken war. Nach der Pause schraubte Kapitän Niklas Hoffmann das Ergebnis auf 5:0 hoch (60.). Erst in der 80. Minute gelang den Gästen der Ehrentreffer.