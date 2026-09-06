Der Euskirchener Multisportler André Hauschke hat bei der internationalen Hobie-14-Europameisterschaft in Maubuisson in der Nähe von Bordeaux den dritten Rang belegt. Hauschke ging ebenso für den Ruder- und Segelclub Zülpich an den Start wie Nicolas Buß, der auf Rang 19 segelte. Statt der geplanten 16 Rennen auf dem Süßwassersee Lac d’Hourtin wurden nur zwölf Läufe absolviert, da am dritten Tag Windstille herrschte.

Hauschke belegte nach dem ersten Tag Rang drei, nach dem zweiten sogar Rang zwei. Am letzten Tag fiel er auf Rang drei zurück, weil der spätere Europameister Arnaud Thieme (Frankreich) und Lauritz Bockelmann (Deutschland) sehr gut fuhren. „Arnaud hat alle deklassiert, der ist einen gigantischen Stil gesegelt“, so Hauschke.

Ein bisschen Zülpicher See in der Nähe von Bordeaux

Er selbst sei sehr konstant gesegelt und habe ein paar Mal einen guten Riecher bewiesen. Die thermischen Bedingungen erinnerten ihn an sein Heimatgewässer. „Der Lac d’Hourtin ist eigentlich ein vergrößerter Zülpicher See“, beschreibt es der Bronze-Gewinner.

Die Europameisterschaft sei fordernd gewesen, an jedem der drei Renntage sei man sechs bis sieben Stunden auf dem Wasser gewesen.

Hauschke rechnet damit, dass er als EM-Dritter im Oktober bei der Meisterschaft der Meister im Hamburger Segel-Club antreten und Zülpich vertreten wird.