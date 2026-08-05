Im Fall des 45-jährigen Mannes, der am Sonntagabend in seiner Wohnung in Euskirchen seiner 46 Jahre alten Lebensgefährtin mit einer Stichwaffe tödliche Verletzungen zugefügt haben soll, wird nun wegen des dringenden Verdachts des Totschlags ermittelt.

Wie die Polizei Bonn mitteilt, wurde der festgenommene Tatverdächtige auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser habe Untersuchungshaft für den Mann angeordnet, so die Polizei.

Bei einem Streit soll der 45-Jährige zur Stichwaffe gegeriffen haben

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird dem Euskirchener vorgeworfen, bei einem Streit mit seiner Lebensgefährtin zu der Stichwaffe gegriffen und ihr damit tödliche Verletzungen zugefügt zu haben. Anschließend soll sich der Mann selbst mit der Stichwaffe verletzt haben, weshalb er zunächst intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Mann hatte, wie bereits berichtet, am Sonntag nach der Tat selbst den Notruf gewählt. Als Polizei und Rettungskräfte in der Wohnung des Mannes in Euskirchen eintrafen, fanden sie dort die Leiche der 46-jährigen Lebensgefährtin. Inzwischen wurde der 45-Jährige in ein Justizvollzugskrankenhaus überstellt.