Kall Schranken schließen sich, während Schulbus auf Gleisen steht

Kall – Mit dem Schrecken davon gekommen sind am Dienstag 30 Schulkinder in Kall. Nach Aussagen evon Zeugen befuhr ein voll besetzter Schulbus die Hüttenstraße der Landstraße 206. Trotz Rotlicht bog der Fahrer wohl an der Schrankenanlage nach links in die Straße In der Laach ab und wollte dort die Bahnstraße überqueren.

Vom splitternden Glas verletzt

Als er sich mit dem Fahrzeug auf den Gleisen befand, schlossen sich jedoch die einseitigen Bahnschranken. Als der 66-jährige Fahrer dies bemerkte, fuhr er jedoch weiter, um die Gleise zu verlassen. Dabei streifte er mit der Frontscheibe die Halbschranke.

Durch das splitternde Glas wurde der Fahrer verletzt. Er wurde in einem Rettungswagen versorgt. Durch das Busunternehmen wurde umgehend ein Ersatzbus zum Transport der Schüler eingesetzt. Diese blieben nach ersten Informationen unverletzt. (red)