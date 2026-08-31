Die Diskussion um ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche spaltet die Öffentlichkeit. Auf der einen Seite stehen Eltern, die die Risiken kennen: Cybermobbing, sexualisierte Inhalte, Hassbotschaften und der ständige Druck, online „dabei zu sein“. Ein Verbot könnte ihnen das Gefühl geben, ihre Kinder besser schützen zu können.

Es wäre ein klares Signal: Bestimmte Inhalte und Plattformen sind für Minderjährige nicht geeignet. Und auf der anderen Seite stehen Jugendliche und Experten, die warnen, dass Verbote oft wirkungslos bleiben. Kinder finden Wege, Altersbeschränkungen zu umgehen, sei es durch gefälschte Daten, VPNs oder die Nutzung von elterlichen Accounts. Ein generelles Verbot greift nicht die Ursachen des Problems an, sondern erzeugt Frust und Heimlichtuerei.

Medienkompetenz entsteht durch Begleitung, nicht durch Verbote

Die Diskussion zeigt: Es geht nicht darum, Kinder aus der digitalen Welt auszuschließen, sondern sie darin zu begleiten. Ein vernünftiger Umgang mit Social Media, klare Regeln und die aktive Kontrolle durch Eltern sind entscheidend. Eltern sollten ihre Kinder informieren, unterstützen und Grenzen setzen, statt sie isoliert zu lassen.

Tom Steinicke ist in der Redaktion Euskirchen für den Kreis zuständig. Zudem unterstützt er den Lokalsport, ist auf der ständigen Jagd nach Geschichten sowie als Polizeireporter unterwegs. Das Volontariat hat er in... mehr

Gleichzeitig müssen Plattform-Anbieter stärker in die Pflicht genommen werden: Altersverifikationen, Datenschutz, algorithmische Verantwortung und Inhalte, die Kinder nicht überfordern, sind zentrale Aufgaben der Anbieter.

Bildung ist der Schlüssel. Kinder müssen lernen, Inhalte kritisch zu hinterfragen, Risiken zu erkennen und ihre Bildschirmzeit bewusst zu steuern. Nur so entsteht echte Medienkompetenz – nicht durch Verbote, sondern durch Begleitung, Aufklärung und Verantwortung. Ein Verbot allein schützt nicht, Aufklärung und bewusster Umgang schon.

Verbote mögen auf den ersten Blick Schutz bieten, lösen das Problem aber nicht. Wichtig ist ein klarer Rahmen: elterliche Kontrolle, begleitete Nutzung, verpflichtende Standards für Plattformen und Schulung der Kinder und Jugendlichen. So werden sie befähigt, in einer digitalen Welt sicher und selbstbewusst zu agieren.