Während der Nachwuchs seine Runden mit dem Karussell drehte und im Anschluss einen der Süßigkeitenstände ansteuerte, fanden sich auch immer mehr Besucher in den Farben der Mechernicher Karnevalsgesellschaften auf der Kirmes ein. Das bunte Treiben rund um die Buden und Fahrgeschäfte wollten die Jecken nutzen, um auf das nächste Highlight aufmerksam zu machen.

Bereits zum dritten Mal planen der Karnevalsclub Bleifööss (KCB) und der Festausschuss Mechernicher Karneval (FMK) eine große Sessionseröffnung mit Proklamation. „Wir haben wieder ein tolles Programm zusammengestellt“, freute sich Michael Sander, der in beiden beteiligten Vereinen aktiv ist.

Die siebenköpfige Gruppe „De Vänte“, die die Karnevalisten aufgrund ihrer zahlreichen Auftritte in Mechernich bereits als Hausband betiteln, wird am Samstag, 14. November, erneut zu Gast sein. Nach dem Auftakt durch das Traditionskorps der Zülpicher Prinzengarde ist erstmals die Musikgruppe Paraplü zu Gast auf dem Brunnenplatz. Den musikalischen Höhepunkt bilden zum Abschluss die Domstürmer.

Die Prinzengarde Mechernich feiert ihren 55. Geburtstag

„Das alles bieten wir den Mechernicher Karnevalsfreunden, ohne Eintritt dafür zu verlangen“, betonte Sander: „Jeder der möchte, kann einfach kommen und mit uns den Beginn einer großartigen Session feiern.“ Zum Gelingen der Session soll auch die Tollität beitragen, die am 14. November proklamiert werden soll.

„Wir feiern 2026/27 unser 55-jähriges Bestehen. Und dieses Jubiläum wollten wir natürlich mit einer eigenen Tollität feiern“, berichtete Michael Hammer, Vorsitzender der Prinzengarde. Mit Marie Wassong soll zu diesem Anlass eine Prinzessin auf dem närrischen Thron Platz nehmen.

„Gerade bin ich schon sehr nervös, aber ich weiß, dass ich hier im Verein gut aufgehoben bin und mit meiner Adjutantin Anja (Hück, d. Red.) eine großartige Unterstützung an meiner Seite habe“, so die 17-Jährige, die schon jetzt einem Highlight der Session entgegenfiebert. „Bisher durfte ich nie mitgehen, wenn meine Mutter zu einer Damensitzung gegangen ist. Darum freue ich mich schon sehr darauf.“

Mit einer derart motivierten Regentin dürfen sich die Mechernicher Jecken auf eine zwar kurze, aber ausgelassene Session mit einem stimmungsvollen Auftakt am Samstag, 14. November, ab 10.30 Uhr auf dem Brunnenplatz einstellen.