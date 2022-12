Mit Kopfnuss Maskenverweigerer verletzt Nettersheimer Supermarkt-Angestellte

Nettersheim – Ein Unbekannter hat am Montag (6. Dezember) die Mitarbeiterin eines Supermarktes in Nettersheim durch eine Kopfnuss im Gesicht verletzt.

Laut Polizei hatte die Mitarbeiterin den Kunden auf die Maskenpflicht im Geschäft hingewiesen, woraufhin es zu dem Angriff kam. Ohne darauf zu antworten, soll der 32-Jährige auf die Frau zugekommen sein und seinen Kopf gegen ihren gestoßen haben.

Der Mann verließ anschließend den Supermarkt und stieg zu einer Frau in einen Pkw. Die 52-Jährige Verletze musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zu einem ähnlichen Fall in einer Drogerie in Mechernich. Vor zwei Wochen kam es dort ebenfalls zu einer Körperverletzung in Zusammenhang mit der Maskenpflicht. (red)