Euskirchen – Wie klappt das Zusammenleben von fünf Jungs um die 16 in einer WG? Wie kommen sie drei Wochen lang ohne Eltern klar? Und welche Themen beschäftigen die Heranwachsenden?



Diese Fragen werden bereits seit 2009 regelmäßig in dem ZDF-Format „Die Jungs-WG“ beantwortet, dessen siebte Staffel mit dem Untertitel „Abenteuer Lissabon“ ab Montag im Kinderkanal (Kika) ausgestrahlt wird. Diesmal mit dabei: Jannis Abels (16) aus Euskirchen.



Die Mutter anfangs nicht eingeweiht

„Ich habe meiner Mutter erst mal nicht erzählt, dass ich mich für die neue Staffel beworben hab’“, erzählt Jannis, der die Q1 der Euskirchener Marienschule besucht.



Erst als nach zwei Video-Interviews die Einladung zum Casting nach Köln kam, weihte er seine Mutter ein. „Ich habe mich riesig für ihn gefreut, weil wir die Sendung früher auch schon mal zusammen angeschaut haben“, erzählt Elke Abels.

Unter 5000 Bewerbern ausgewählt

Dass ihr Sohn unter rund 5000 Bewerbern aus ganz Deutschland ausgewählt wurde und zu den fünf Teilnehmern gehört, erfuhr sie dann allerdings früher als Jannis: „Um ihm die positive Entscheidung mitzuteilen, rückte ein Kamerateam bei uns zu Hause an. Da war ich dann eingeweiht“, so Elke Abels weiter.



„Ich war überrascht, habe mich total gefreut, war aber auch ein bisschen geschockt“, erinnert sich Jannis an den unerwarteten Besuch. Die Dreharbeiten fanden dann schließlich im Herbst des vergangenen Jahres in Lissabon statt, wo die Teilnehmer eine Villa mit Garten und eigenem Pool bezogen.



Sendezeiten

„Die Jungs-WG“ läuft ab Montag, 14. März, täglich in der Zeit von 20.10 bis 20.35 Uhr im Kika, dem Kinderkanal von ARD und ZDF. Weitere Videos gibt es schon vorab im Internet.

Keine Zeit für Langeweile

Als Jannis’ Stärken wurden von seinen Mitbewohnern auf Zeit schnell sein Humor und seine Entertainer-Qualitäten ausgemacht. Aber auch ohne Jannis’ Zutun gab es in der WG keine Zeit für Langeweile, denn auf die Teilnehmer wartete ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm: Die Zuschauer können die Jungs etwa beim Fallschirmspringen, Reiten, Surfen und beim Besuch eines Sterne-Restaurants beobachten.

Das Thema Kochen war für Jannis und seine Mitbewohner eine echte Herausforderung: „Ziemlich oft haben wir Müsli oder Sandwiches gegessen. Und zum Glück stand auch ein Food-Truck in der Nähe unseres Hauses“, erzählt er mit einem Lachen. Um das Gefühlsleben der Jungs ging es in Gesprächsrunden zu vorgegebenen Themen. „Was ist Liebe? Was bedeuten Freundschaft oder Religion für uns – das waren einige der Themen“, berichtet Jannis. Die drei Wochen in der portugiesischen Hauptstadt vergingen jedenfalls wie im Flug...