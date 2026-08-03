Wieder einmal hat Peter Decker Rockmusik an den Zülpicher See gebracht. Seit rund 16 Jahren macht sich der Konzertorganisator bereits um die Musikkultur in Euskirchen und Zülpich verdient. Drei Bands erwiesen bei schönstem Wetter am Lago Beach, dem besonderen Veranstaltungsort der Marienborn gGmbH, musikalisch den legendären Rockbands Deep Purple, Scorpions und AC/DC die Ehre.

Rund 300 Fans der etwas härteren Rockmusik waren gekommen. Viele zeigten sich mit T-Shirts ihrer Lieblingsbands wie Rammstein, AC/DC, Motörhead oder Deep Purple. Auf dem mit Palmen dekorierten künstlichen Sandstrand gab es ausreichend Sitzplätze für alle. Anders als die Musik der drei Coverbands war das ein Stilbruch, schaut man auf die Rahmenbedingungen der Originalkonzerte zurück. Und so verwunderte es nicht, dass wenig getanzt wurde.

Auch die Bemühungen des Bassisten der Gruppe D-Purple, Zuschauer zum Mitklatschen zu bewegen, stießen auf ein dünnes Echo. Stattdessen unterhielten sich viele, beinahe ungerührt vom tollen Sound, an den Tischen. Nur zum Applaus wurde die Konversation kurz unterbrochen. Am Beach gelten eben andere Regeln als bei klassischen Konzerten.

Ausfall des Drummers durch Playbacks kompensiert

Dabei war die Leistung der ersten Gruppe D-Purple durchaus brillant. Der Sänger Martin Noell schaffte selbst extreme stimmliche Höhen und das, ohne zu quietschen oder zu pressen und mit viel Ausdruck. Am Keyboard zeigte Frank Rüttger, was seine Finger hergaben, und Schlagzeuger Sigi Heinzen hielt die Gruppe sauber beieinander. Auch Guido Lersen am Bass und Bernd Stolle an der Gitarre beherrschten nicht nur ihre Instrumente, sondern auch die Bühnenshow auf dem recht kleinen Podest am Zülpicher Beach.

Decker war nach eigenen Angaben froh, drei Gruppen für diesen Abend gewonnen zu haben: „Für 20 Euro im Vorverkauf ist das ein richtiges Schnäppchen. Wo bekommt man sonst so gute Rockmusiker zu diesem Preis zu hören?“

Glücklicherweise hatte die Gruppe vorher eine Aufnahme gemacht, so dass heute Abend das Schlagzeug vom Band gespielt werden kann. Peter Decker zum Ausfall des Schlagzeugers von Blackout

Beinahe wäre es mit der zweiten Band jedoch schief gegangen. Die Scorpions-Coverband Blackout musste nämlich auf ihren Schlagzeuger wegen Krankheit verzichten. „Glücklicherweise hatte die Gruppe vorher eine Aufnahme gemacht, so dass heute Abend das Schlagzeug vom Band gespielt werden kann“, zeigte Decker sich erleichtert. Die hervorragenden Musiker wären kaum so schnell zu ersetzen gewesen.

Die langjährige Begeisterung Deckers für die Rockmusik und die vielen Kontakte, die er im Laufe der Jahre zu verschiedensten Musikern im In- und Ausland geknüpft hat, machen sich nun für die hiesige Region bezahlt. Decker hat die ursprünglichen Bands alle noch live erlebt, und die Leidenschaft für diese Musik durchzieht sein Leben.

Zum Abschluss die Hits der Scorpions und von AD/DC

Die Besucher Marina und Wilfried aus Nettersheim sind Nutznießer dieser Begeisterung. Vom Konzert wussten sie, weil sie dem Veranstaltungsort Lago Beach auf Instagram folgen. „Das ist richtig gut. Das ist genau unsere Art von Musik“, meine Marina in der ersten Pause. Und wie wohl alle anderen freuten sich beide über das angenehme Wetter.

Auch die zweite Runde mit Titeln der Scorpions ließ nichts zu wünschen übrig. Die Musik der Scorpions ist etwas gefälliger als die von Deep Purple und nicht ganz so hart. Ralf Montenbruck, der in verschiedensten Formationen spielt, hat sich gute Musiker für diese Gruppe zusammengestellt.

Neben den stimmlichen Fähigkeiten von Till de la Haye brachten auch die anderen Instrumentalisten den typischen Scorpions-Sound an den Sandstrand. Wer der Musik wegen gekommen war, hatte keinen Grund zur Klage. Denn auch mit DC/AC, einer Tribute Band, die die Titel von AC/DC spielt, endete der Abend mit hartem Rock und der Jahreszeit gemäß im Dunkeln.

Dem Service am Lago Beach war es zu verdanken, dass den ganzen Abend über ausreichend Getränke und Essen zur Verfügung standen. Schöner kann auch das Strandleben in einem fernen Urlaubsparadies kaum sein.