„Climaanlage“Arbeiten am Zülpicher Frankengraben sind gestartet

Grüner soll sie werden, die Grünfläche am Frankengraben. Und mehr Aufenthaltsqualität bekommen – was politisch schon seit Jahren beschlossene Sache ist, wird nun umgesetzt. Seit wenigen Tagen ist ein Großteil der Fläche abgesperrt, Bagger und Baustellenfahrzeuge sind am Werk. „Der ganze Beton fliegt da nun raus“, sagt Christoph M. Hartmann, technischer Dezernent der Stadt Zülpich.

Wildobstwiese soll entstehenKonkret soll die Anlage in eine Wildobst- und Klimabaumwiese verwandelt werden. Geplant sind eine große Blumen- und Kräuterwiese, schmalere Wege, Mispeln und wärmeliebende Kräuter und eine Reihe hoher Bäume, die künftig die Anlage von der viel befahrenen Straße Frankengraben abgrenzen sollen. Dazu komme eine insektenverträgliche Beleuchtung. Und der Spielplatz soll attraktiver werden. „Ich glaube, das wird ein richtig schönes Projekt“, freut sich Hartmann zum Baustart.

Warten auf Fördermittel verzögerte Baustart in Zülpich

Dass zwischen Beschluss und Beginn der Arbeiten fast drei Jahre vergangen sind, hängt mit Fördergeldern zusammen. Denn die Stadt Zülpich will nicht nur die Grünanlage aufwerten, sondern auch den Fußgängerüberweg zwischen der Grünanlage und der Von-Lutzenberger-Straße barrierefreier gestalten. Die Maßnahme war allerdings über das Förderprogramm Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel, das für die Sanierung der Grünanlage genutzt wird, nicht förderfähig. Deshalb musste die Stadt nach anderen Fördermitteln Ausschau halten, die sie nun, so Hartmann, über die Städtebauförderung erhält.

Der Fußweg ist aktuell gesperrt und wird das voraussichtlich auch noch bis Ende September bleiben. Die Arbeiten rund um die Bushaltestelle sollen bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Sofern nichts dazwischen komme, betont Hartmann. Mit den Pflanzarbeiten für die neue Grünanlage wird erst im Herbst und Winter begonnen. Erklärtes Ziel ist, das die gesamte Anlage im Frühjahr 2027 fertiggestellt ist.