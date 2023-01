Leverkusener Wellpappenwerk Für Gierlichs-Plan muss ein Kompromiss her

Leverkusen – Dass es ein sehr schwieriger Abwägungsprozess werden würde, sei vorhersehbar gewesen, räumt Baudezernentin Andrea Deppe ein. Einerseits sei ein Standortwechsel für diesen Traditionsbetrieb nicht akzeptabel, andererseits müssten die Anwohner vor unzumutbaren Belastungen geschützt werden. Die Expansionspläne des Quettinger Wellpappenwerks Gierlichs gehen in die nächste Beratungsrunde. Seit rund 120 Jahren besteht das Unternehmen an dieser Stelle, erfreut sich gerade einer sehr guten Auftragslage und will mit dem Bau eines 20 Meter hohen Lagers seine überlastete Kpazität vervierfachen. Weil das aber auch mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Maurinusstraße einhergehen wird, haben sich schon vor vielen Monaten Anwohner zum Protest gegen diese Pläne zusammengeschlossen.

Das Argument, Arbeitsplätze sichern zu wollen, geht in diesem Fall mit dem Hinweis einher, dass das Werk immer schon da war, die Wohnbebauung im Laufe der Zeit aber immer näher gekommen ist. Ein nächtliches Durchfahrverbot für Lkw zeigt nur begrenzt Wirkung, denn manche fahren das Firmengelände trotz Verbots schon vor 6 Uhr morgens an und rauben den Nachbarn die Nachtruhe.

„Für uns Grüne ist das nicht einfach“, betont deren Sprecher Klaus Wolf im Ausschuss. „Wir wollen, dass das Werk bleibt und eine Zukunft hat. Das geht nur hier mit einer Erweiterung.“ Es gehe darum, eine gute Lösung, etwas Beispielhaftes zu finden.



Benedikt Rees (Klimaliste) hält dagegen: Hier seien Prioritäten falsch gesetzt worden. So ein Betrieb gehöre hier nicht hin, sondern in ein Gewerbegebiet. Das sah er in dieser Ausschließlichkeit am Ende ganz allein. Nur er stimmte gegen die Fortführung des Bebauungsplanverfahrens. Alle anderen befürworteten Lösungen im Detail.