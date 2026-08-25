Bis auf eine Ausnahmen haben die neuen Majestäten des Schützenvereins Pernze-Wiedenest gemein: Sie haben zum ersten Mal den Titel geholt. So sicherte sich Fabian Schmitt mit den 30. Schuss die Königswürde. Sein Frau Anne wird ihn durch die Saison begleiten.

Der neue König ist 42 Jahre alt, arbeitet als Sicherheitsfachkraft und war Königsadjudant. Seine Frau ist ebenfalls seit vielen Jahren im Verein und Beisitzerin im geschäftsführenden Vorstand. Sie ist 38 Jahre alt und arbeitet als Erzieherin.

Spannend war der Kampf um den Prinzenvogel, den Luca Bußmann mit dem 135. Schuss für sich entschied. Zu seiner Prinzessin erwählte er Franziska Stoffel. Bußmann hatte in den vergangenen Jahren schon mehrfach versucht, die Prinzenwürde zu erringen. Neue Kinderkönigin wurde mit dem 53. Schuss mit dem Lichtpunktgewehr die achtjährige Greta Kaufmann, Tochter des Vorsitzenden Bastian Kaufmann. Zu ihren Kinderkönig wählte sie ihren sechsjährigen Bruder Leo.

Neue Dörspetalkönigin ist bereits vertraut mit Titeln und Würden

Vertraut mit Titeln und Würden ist die neue Dörspetalkönigin Natalija Glym. Sie war mit 58. Schuss mit dem Lichtpunktgewehr erfolgreich. In der vergangenen Saison war sie Schützenkönigin und im Jahr davor bereits einmal Dörspetalkönigin. Das Kaiserpaar Frank Stoffel und Jessica Theile bleibt noch ein weiteres Jahr in Amt und Würden.

Im Rahmen der Krönung tauschte Glym die Insignien und erhielt nach der Königinnenkrone zum zweiten Mal die Kette der Dörspetalkönigin. Die Krönung wurde traditionell vom Bergneustädter Bürgermeister Matthias Thul vorgenommen, der die Mitglieder des Schützenvereins Pernze-Wiedenest als mehr als nur in Freundschaft verbunden sieht. „Ich durfte sowohl der Hochzeit des noch amtierenden Königspaares als auch des noch amtierenden Prinzenpaares beiwohnen, was zeigt, dass die Mitglieder hier nicht nur in Freundschaft zueinander stehen, sondern sich hier auch verliebt und geheiratet wird. Ich finde das toll“, so Thul.

Im Rahmen des dreitägigen Schützenfestes wurden verdiente Mitglieder geehrt. So erhielten Marie Röttger, Jan Stoffel, Tobias Müller und Anne Schmitt die Ehrennadel in Bronze, Marc Schmitt die Ehrennadel in Silber und Heike Röttger die goldene Ehrennadel des Oberbergischen Schützenbundes.

Für besondere Leistungen im Verein gab es für Robin Köster, Thomas Wurm, Michael Ebach und Michael Scholemann die bronzene und für Jürgen Lange die goldene Vereinsnadel. Weitere Highlights der Festsause waren unter anderem die Autoscooterdisco am Freitagabend, Livemusik mit der Tanzband „HitmiX“ am Samstag und die Afterwork-Party mit DJ Bernd und den Pernzer Allstars am Montagabend.

Ehrungen

60 Jahre: Gerhard Lehnen, Heinz Stoffel, Siegfried Theile

50 Jahre: Manfred Rohrer

40 Jahre: Ulrich Geiger: Axel Köster, Thomas Mießner, Karl-Heinz Opitz, Joachim Pfeifer

25 Jahre: Maik Bonner, Andreas Funke von der Ruhr, Klaus Haase, Fran Gerhard Lücke, Dominik Mesenhöler, Fabian Schmitt, Marc Schmitt, Markus Schröter, Michael Schulz, Oliver Sternickel und Silvia Stoffel