In Teilen des Oberbergischen Kreises kann es derzeit zu Geruchsbelästigungen durch Rauch kommen. Betroffen sind Gummersbach, Marienheide, Lindlar und Wipperfürth. Darauf weist die Feuer- und Rettungsleitstelle des Oberbergischen Kreises in einer am Samstagmittag über das Modulare Warnsystem (MoWaS) verbreiteten Gefahreninformation hin.

Ursache für den Geruch ist demnach ein Waldbrand im Märkischen Kreis im Bereich der Stadt Altena. Nach Angaben der Leitstelle besteht für die Bevölkerung im Oberbergischen Kreis keine Gesundheitsgefahr. Die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei sollen für tatsächliche Notfälle freigehalten werden. Weitere Informationen erteilt der Oberbergische Kreis online und unter (02261) 88 3888.