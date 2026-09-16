Ein halbes Jahrhundert nach ihrem Abitur sind ehemalige Schülerinnen und Schüler des Aggertal-Gymnasiums (ATG) in Engelskirchen an ihre alte Schule zurückgekehrt. Der Abiturjahrgang traf sich zu seiner Jubiläumsfeier.

Der Abiturjahrgang 1976 hat für das ATG auch eine besondere Bedeutung: 44 Schülerinnen und Schüler gehörten damals zu den ersten Gymnasiasten in Nordrhein-Westfalen, die ihr Abitur nach der reformierten Oberstufe ablegten. Die Reform hatte unter anderem eine größere Wahlfreiheit und die Möglichkeit individueller fachlicher Schwerpunkte eingeführt.

Für viele der ehemaligen Mitschüler war es ein Wiedersehen nach 50 Jahren. Im Forum des Gymnasiums wurden sie von Josef Pinner begrüßt, der die Schulleitung vertrat. Die Gäste erfuhren, wie sich ihre frühere Schule verändert hat. Dabei ging es unter anderem um den Umbau des Gymnasiums und den Umgang mit den digitalen Anforderungen im heutigen Schulunterricht.

Anschließend kamen alle zu einem gemeinsamen Essen zusammen. Dabei wurden Erinnerungen an die Schulzeit ausgetauscht, Anekdoten erzählt und alte Kontakte wieder aufgefrischt. Ein weiteres Treffen soll folgen.