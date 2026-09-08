Bei einem Verkehrsunfall im Engelskirchener Ortsteil Hardt sind am Dienstag der 65-jährige Autofahrer aus Lippstadt und seine 63-jährige Beifahrerin aus Scharbeutz leicht verletzt worden. Das berichtet am Abend die Polizei.

Der Wagen durchbrach einen Zaun. ehe er in die Hauswand krachte. Copyright: Feuerwehr Engelskirchen

Der Mann war demnach gegen 15.45 Uhr mit dem Mercedes auf dem Gelände eines Autohauses unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dabei fuhr er zunächst durch einen Zaun und durchstieß im weiteren Verlauf die Außenwand des benachbarten, derzeit leer stehenden Wohnhauses. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Löschzug Engelskirchen der Freiwilligen Feuerwehr wurde ebenfalls zur Einsatzstelle gerufen, um technische Hilfe zu leisten und das Fahrzeug stromlos zu schalten. Im Einsatz waren 17 Kameraden unter der Leitung von Stefan Hamacher.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch völlig unklar. Offenbar hatte das den E-Mercedes bei Auto Schumacher in Engelskirchen abholen wollen. Ob für das aktuell leerstehende Haus noch ein Statiker hinzugezogen werden muss, um die Standfestigkeit zu beurteilen, war vor Ort nicht zu erfahren.