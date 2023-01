Feuer in Berkenroth Vier Autos und Teile des Hauses geraten in Brand

In Berkenroth brauchten die Einsatzkräfte eine Stunde, um das Feuer zu löschen.

Nümbrecht – „Mehrere Fahrzeuge brennen“ lautete die Alarmmeldung, mit der die Nümbrechter Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag gegen 0.20 Uhr in die Straße Grüner Weg in Berkenroth gerufen wurde. Vor Ort zeigte sich das Ausmaß noch weit größer: Neben zwei vor einem Einfamilienhaus abgestellten Pkw brannten nicht nur zwei Autos im Carport. Die Flammen hatten zudem bereits auf einen Fassadenanbau und den Dachüberstand erfasst.

Brand griff auf Randbereich des Dachs über

Aus mehreren Rohren löschten die rund 40 Feuerwehrleute der Einheiten Nümbrecht, Harscheid und Hömel sowie der Atemschutzreserve Winterborn den Brand und kühlten die Dachhaut. Ein Übergreifen auf den Randbereich des Daches konnte dennoch nicht verhindert werden. Erst nach etwa einer Stunde war das Feuer aus. Immer wieder loderten die Flammen aus den Fahrzeugwracks.

Anschließend wurde das Haus maschinell belüftet und der Dachstuhl mit der Wärmebildkamera nach verborgenen Glutnester abgesucht. „Wir haben Glück gehabt, dass die fünf Gasflaschen hinter dem Carport gestanden haben“, schildert Wehrführer Udo Müller. „So konnten wir sie herunterkühlen.“



Hausbesitzer waren im Urlaub

Er vermutet, dass zumindest das Obergeschoss derzeit nicht bewohnbar sei. Der Carport wurde bei dem Brand völlig zerstört. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde indes niemand: Die Hausbesitzer befinden sich im Urlaub. Die Polizei hat inzwischen angekündigt, Brandermittlungen aufzunehmen.