„Bus triff Stadt“Fotowettbewerb der Ovag

Busse sind für viele Menschen tägliche Begleiter, für andere weit mehr: Sie sind Hobby und beliebtes Fotomotiv. Auch in Oberberg gibt es eine engagierte Busspotting-Community, die regelmäßig Ovag-Fahrzeuge fotografiert und ihre Aufnahmen in sozialen Netzwerken teilt.

Nach der Premiere des Wettbewerbs im vergangenen Jahr ruft die Ovag daher nun erneut den „Ovag-Busspotting Award“ aus. Mit der Auszeichnung sollen auch in diesem Jahr die besten und kreativsten Aufnahmen von Ovag-Bussen gewürdigt werden.

Online wird gesammelt

Dabei lautet die diesjährige Herausforderung: „Bus trifft Stadt“. „Gesucht werden bis zum 11. Oktober Fotos, die Ovag-Busse im städtischen Umfeld in Szene setzen. Ob belebte Innenstadt, markante Architektur, besondere Lichtstimmungen oder alltägliche Momente des Stadtlebens: Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt“, teilt das Verkehrsunternehmen mit. Zu gewinnen gibt es den Titel „Ovag-Busspotter/in des Jahres 2026“ sowie eine Kollektion kleiner Sachpreise. Das Foto muss online eingereicht werden, auf der Website finden sich weitere Infos dazu.