Auf den Fluren und in den Räumen der Kindertagesstätte „Kinder-Welten“ auf dem Gummersbacher Bernberg tobt das Leben: Kinder spielen, drehen mit dem Bobbycar ihre Runden, singen und tanzen mit den Erzieherinnen und Erziehern oder turnen an den zahlreichen Geräten an der frischen Luft.

„Wir sind eine Kita mit Kindern aus 20 Nationen. Es ist laut, bunt und es steckt einfach wahnsinnig viel Leben hier drin – und das ist es auch, was eine Kita ausmacht“, sagt Lara Kraus aus dem Team der Kita. „Es macht viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten und mit den Eltern.“

Die Kindertagesstätte „Kinder-Welten“ hat in Gummersbach vor sieben Jahren eröffnet

Erst vor sieben Jahren ist „Kinder-Welten“ an den Start gegangen, damals mit 80 Kindern in vier Gruppen. Weil der Bedarf danach stetig wuchs, entstand die Idee bei der Stadt Gummersbach, die bestehende Kita zu erweitern. Bei „Kinder-Welten“ und deren Träger „Lebensraum Oberberg“ stieß man auf offene Ohren. Das Gebäude wurde um eine Etage aufgestockt, so dass weitere 50 Kinder betreut werden können.

Neben zwei weiteren Gruppenräumen verfügt die Einrichtung über zwei zusätzliche Nebenräume, einen Büro-, Personal- und Gesprächsraum sowie sogenannte Differenzierungsräume als zusätzliche Lernorte. Weil auch außerhalb der vier Wände genügend Platz für alle Kinder zur Verfügung stehen muss, ist zudem das Grundstück erweitert worden.

Hier ging die Stadt eine Kooperation mit dem lokalen Sportverein ein. Der TV Dümmlinghausen-Hesselbach erklärte sich bereit, einen Teil des Vereinsgrundstücks der Kita zur Verfügung zu stellen. „Dadurch konnten wir auf weiteren 385 Quadratmetern naturnahe Spielräume schaffen“, freut sich Claudia Köster, Leiterin der Kita.

Ein Bild von dem Erweiterungsbau machten sich nun Gummersbachs Bürgermeister Raoul Halding-Hoppenheit und Florian Arndt, städtischer Bereichsleiter für Kita und Jugendarbeit, zusammen mit Daniel Klein, Geschäftsführer „Hilfe zum Leben“ mit Sitz in Siegen und Annette Timmler von „Lebensraum Oberberg“.

Der Bürgermeister war nicht mit leeren Händen gekommen: Neben Blumen überreichte er den Leitungsduo Köster und Kraus einen aus Holz gefertigten Kalender, der neben dem aktuellen Datum und dem Wochentag auch die Jahreszeit anzeigt. „Der wird bei uns einen besonderen Platz bekommen“, freut sich Köster.