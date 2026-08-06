Bald ist es soweit: Am Dienstag, 1. September, 16 Uhr, werden die Handball-Ampelmännchen an einigen Fußgängerampeln in der Gummersbacher Innenstadt offiziell eingeweiht. Nach Angaben der Stadt soll die Feier im kleinen Rahmen stattfinden. Geplant ist, dass Bürgermeister Raoul Halding-Hoppenheit sowie Kinderhandballmannschaften oder Vertreter der Gummersbacher Handballvereine vor Ort sind. Sie sollen symbolisch als Erste die Straße mit den neuen Ampelmännchen überqueren.

Keine Kosten für die Stadt

Der Umsetzung steht inzwischen auch finanziell nichts mehr im Weg. Wie Initiatorin Inga Bormann mitteilt, wurde über die Spendenplattform „GoFundMe“ eine Summe von 6476 Euro gesammelt. Den restlichen Betrag decken sogenannte Stand-by-Spender ab, die den Rest zahlen wollen – sodass die Stadt nach eigenen Angaben keine Kosten tragen muss. Die Umrüstung der Ampeln kostet rund 8500 Euro.

Für Inga Bormann ist damit auch eine Befürchtung ausgeräumt, die zu Beginn der Aktion immer wieder geäußert worden sei. „Mir war von Anfang an wichtig, dass die Stadt für die Handball-Ampelmännchen keinen Cent ausgeben muss. Niemand muss sich Sorgen machen, dass dadurch Geld für andere wichtige Aufgaben wie die Sanierung von Straßen fehlt.“

Mir war von Anfang an wichtig, dass die Stadt für die Handball-Ampelmännchen keinen Cent ausgeben muss Inga Bormann, Initiatorin des Projekts

Die neuen Ampelmännchen werden an den Fußgängerampeln im Bereich der Brückenstraße und der Andienungsstraße sowie an der Kreuzung Kaiserstraße, La-Roche-sur-Yon-Straße und Brückenstraße installiert. Wie die Figuren aussehen werden, hält die Stadt bis zur Einweihung geheim. „Das soll eine Überraschung werden“, sagt Stadtsprecher Siegfried Frank.

Obwohl das Spendenziel nach Angaben von Inga Bormann erreicht ist, bleiben sowohl der Spendenaufruf als auch die Online-Petition bestehen. Nach Angaben Bormanns haben inzwischen 2041 Menschen die Petition unterschrieben, außerdem liegen bislang 186 Spendenzusagen vor. Weitere Spenden würden dazu beitragen, die zugesagten Stand-by-Spenden zu verringern.

Auch abseits der Ampeln hat die Idee inzwischen Kreise gezogen. Bormann entwarf einen Schlüsselanhänger mit dem Handball-Ampelmännchen. Ursprünglich ließ sie 200 Exemplare herstellen. Inzwischen seien bereits mehr als 600 Bestellungen eingegangen – unter anderem aus Magdeburg und Süddeutschland. „Das ist der Wahnsinn, wie das mit den Ampelmännchen abgeht“, sagt Bormann.

Unabhängig von der offiziellen Einweihung plant die Initiatorin außerdem ein eigenes privates „Ampelfest“ in der Stadt. Details dazu stehen nach ihren Angaben allerdings noch nicht fest.