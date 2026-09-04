Bis zum Sommer waren Alex (33) und Daniel Dujshebaev nicht nur Brüder, sondern auch über acht Jahre Mannschaftskollegen beim polnischen Spitzenclub Industria Kielce. Trainiert wurden sie von ihrem Vater Talant Dujshebaev. Seit Saisonbeginn spielen die beiden Spanier in der Bundesliga. Alex Dujshebaev beim VfL Gummersbach und Daniel Dujshebaev bei MT Melsungen.

Ob es am heutigen Samstag, wenn die beiden Teams um 20 Uhr in der Handball-Bundesliga in der Schwalbe-Arena antreten, zum Bruderduell kommen wird, ist aber noch offen. Dabei würden Linkshänder Alex im rechten und Rechtshänder Daniel im linken Rückraum aufeinander treffen. Doch Alex Dujshebaev laboriert an muskulären Problemen im rechten Oberschenkel und musste auch schon in den ersten beiden Saisonspielen verletzt pausieren. Eine Prognose, ob der Spanier gegen Melsungen auflaufen wird, wollte sein Trainer Gudjon Valur Sigurdsson nicht geben. Wenn, falle die Entscheidung kurzfristig.

VfL Gummersbach und die MT Melsungen sind Tabellennachbarn

In einem Doppelinterview, das die beiden Vereine mit den Spielern führten, sind sich diese einig, dass ihre jeweils eigene Mannschaft gewinnt. „Natürlich gewinnen wir und nehmen die zwei Punkte mit nach Melsungen“, sagt der jüngere Bruder forsch. Etwas zurückhaltender gibt sich Alex Dujshebaev: „Nun, es wird sicher ein besonderes Spiel, denn es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich gegen meinen Bruder spiele, und ich erwarte ein hartes und ausgeglichenes Spiel, das wir hoffentlich gewinnen werden.“

Daniel Dujshebaev kommt mit der MT Melsungen, hier im Auftaktspiel bei den Füchsen Berlin, nach Gummersbach. Copyright: IMAGO/Nordphoto

Mit jeweils 2:2 Punkten sind Gummersbach und Melsungen Tabellennachbarn. Beide haben zum Auftakt verloren, der VfL knapp gegen den SC Magdeburg, die Melsunger gegen die Füchse Berlin. Es folgten Siege gegen die Rhein-Neckar Löwen (31:26) und Frisch Auf Göppingen (31:18).

Die Hausherren sind nicht nur wegen des Kantersiegs der Gäste gegen Göppingen gewarnt. Melsungen hatte gegen Berlin nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 9:17 zurückgelegen und sich nach der Pause auf 31:33 herangekämpft. Angeführt von einem starken Erik Balenciaga und einem mit 18 Paraden überragenden Torhüter Kristof Palasics hatte Melsungen anschließend Göppingen deutlich bezwungen.

VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson setzt gegen Melsungen auf Tempo

„Sie haben eine kompakte Abwehr sowie eine sehr routinierte und gute Mannschaft“, beschreibt der VfL-Trainer. Vor allem die Abwehr der Mannschaft, die sich als Europa-League-Sieger für die Champions-League qualifiziert hat, habe ihn gegen Göppingen überzeugt. Mit Johannes Golla habe Melsungen zudem einen Kreisläufertyp bekommen, der ihr noch gefehlt habe. Sein Team müsse gegen die MT in den Flow kommen und auf Tempo spielen, was die Gäste verhindern wollten.

Es ist das dritte Spiel in sechs Tagen und da sei die Schwalbe-Arena mit ihrer Atmosphäre ein Faktor, so Sigurdsson. Ob Teitur Einarsson (Zerrung der vorderen Nackenmukulatur) dabei sein wird, ließ Sigurdsson ebenso offen wie bei Alex Dujshebaev.

Wie lange Tom Kiesler mit dem Außenbandriss im Knie ausfällt, dazu gibt es noch keine genaue Prognose. Laut Sigurdsson könnten es zweieinhalb aber auch acht Wochen sein. Im Dyn-Halbzeitinterview beim Spitzenspiel zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin erklärte Handball-Bundestrainer Alfred Gislason, dass er den Abwehrspezialisten aber für die WM im Januar in Deutschland fest einplane.

DHB-Pokal

Der VfL Gummersbach trifft in der zweiten Runde des DHB-Pokals auf den Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV. Dessau hat als Gastgeber die Partie terminiert. Das Spiel findet am Mittwoch, 23. September, 19 Uhr, in der Anhalt-Arena in Dessau statt.