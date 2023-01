Oberberg – Das Projekt „Bergisches Blütenmee(h)r“ soll auch in diesem Jahr für mehr Artenvielfalt in den oberbergischen Gärten sorgen. Die Bergische Agentur für Kulturlandschaft (BAK) meint: „Der Frühling naht, das Zwitschern der Meisen wird lauter, und die ersten Schneeglöckchen strecken ihre Köpfe der Sonne entgegen. Zeit also sich über die Gartengestaltung mal wieder Gedanken zu machen. Was liegt da näher als eine artenreiche Blumenwiese anzulegen, damit es mal wieder richtig brummt und summt?“

Im Rahmen des Leader-Förderprojekts „Bergisches Blütenmee(h)r“ verteilt die Bergische Agentur wieder kostenlos eine mehrjährige Saatgutmischung, die speziell für das Bergische Land zusammengestellt wurde.

Workshops für Schulen und Kindergärten in Oberberg

Ende September 2022 läuft das Projekt aus. Wer also noch Saatgut braucht, oder Workshops für seine Gemeinde, Schule oder Kindergarten plant, sollte sich schnellstmöglich bei der BAK melden.

Die BAK-Blühwiesenexpertin Cornelia Lösche berichtet von einer erfreulichen Resonanz in den vergangenen drei Jahren: „Viele Menschen haben sich bei uns gemeldet. Beratungen sind aufgrund der Corona-Pandemie meist telefonisch erfolgt, und dennoch konnten viele Blühflächen angelegt werden.“

Kurzfilm auf der Webseite

Dorfgemeinschaften, Schulen, Kitas, Jugendzentren und andere interessierte Organisationen können noch bis September bei der BAK kostenlose Workshops zur richtigen Anlage und Pflege von Blühflächen buchen. Neben einem kurzen theoretischen Teil, bei dem die Bedeutung von regionalem, mehrjährigem Saatgut erläutert wird und weitere Maßnahmen zum Insektenschutz vorgestellt werden, wird in einem Praxisteil mit den Teilnehmern eine Blühfläche vor Ort angelegt.

Wer sich über die Anlage und Pflege von Blumenwiesen informieren möchte, findet aber auch auf der Homepage der Agentur einen Kurzfilm mit Erläuterungen zur richtigen Anlage von Blühflächen. Bergische Blumensamen (ein Tütchen reicht für vier Quadratmeter) bekommt man nach Einsendung eines mit 0,85 Euro frankierten Rückumschlags bei der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft, Zweigstelle Rösrath, Kammerbroich 67, 51503 Rösrath.