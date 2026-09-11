Nach zwei Spieltagen in der Fußball-Mittelrheinliga steht die Mannschaft von Eintracht Hohkeppel aktuell auf dem ersten Tabellenplatz. Dort will das Team von Eintrachts Trainer Pepe Brunetto am liebsten bis zum letzten Spieltag stehen bleiben.

Eintracht Hohkeppel – FC Hennef (Sonntag, 15.30 Uhr)

Zu Gast ist am Sonntag mit dem FC Hennef ein punktgleiches Team. Gleich am zweiten Heimspieltag der Mittelrheinliga gibt es somit ein Spitzenspiel im Achim-Lammers-Waldstadion.

Wer sich auf ein Wiedersehen mit dem einstigen Rechtsverteidiger der Eintracht, Nils Teixeira, der in der vergangenen Saison Cheftrainer der Gäste war, gefreut hat, wird jedoch enttäuscht sein. Überraschend für die sportliche Leitung und auch für die Mannschaft aus Hennef ist Nils Teixeira nach dem ersten Spieltag der Saison als Trainer zurückgetreten. Interimsmäßig hat in Hennef nun ein Trio das Sagen. Sportdirektor Mutlu Demir, einst auch Cheftrainer bei Eintracht Hohkeppel, coacht die Mannschaft gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Erol Celik und dessen Bruder und Co-Trainer Mesih Celik.

Für Hohkeppel lief es dagegen bislang ganz gut. Nach dem souveränen 7:0-Sieg beim TuS Königsdorf ist Trainer Pepe Brunetto zwar zufrieden, sieht aber noch Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe aber noch Dinge gesehen, die zu verbessern sind,“ sagt der Trainer.

Die frühzeitige Auswechslung von Innenverteidiger Arlind Mimini in Königsdorf sei lediglich eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, so Brunetto weiter: „Er hat etwas an der Leiste gespürt und wir haben ihn deshalb zur Pause ausgewechselt.“ Eine personelle Veränderungen gab es jedoch auch bei Eintracht Hohkeppel in der noch jungen Saison schon. Angreifer Clinton Williams, der in der vergangenen Saison vom Bonner SC zur Eintracht gewechselt ist, hat den Lindlarer Verein bereits wieder verlassen und sich dem SSV Merten angeschlossen. „Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Pepe Brunetto. Angreifer Hendrik Strobl hatte nach seinem verletzungsbedingten Fehlen zuletzt Einsätze in der 2. Mannschaft, die in der Bezirksliga antritt, und steht nun dem Kader der 1. Mannschaft wieder zur Verfügung.

Vor der Partie gegen den FC Hennef gilt für die Fußballer aus Hohkeppel: „Wir wollen in diesem Spiel bestimmen, wo der Weg langgeht, unserem Gast unser Spiel aufdrücken und dieses siegreich gestalten“, gibt Pepe Brunetto die Marschroute vor. (r)

Der Gegner

Der FC Hennef hat vor der Saison einige wichtige Spieler verloren. So wechselte der starke Angreifer Kai Schusters zu Eintracht Hohkeppel und hat sich dort, wie bereits berichtet, gleich von Beginn an einen Stammplatz erarbeitet. Levi Dang hat sich zudem dem Siegburger SV und Burak Mus dem FC Hürth angeschlossen.

Auch Neuzugänge konnte der FC Hennef begrüßen. Von SV Bergisch Gladbach 09 kamen mit Linus Daus und Azem Memeti zwar zwei Fußballer des Mittelrheinliga-Meisters. Beide haben jedoch in der abgelaufenen Saison allenfalls als Einwechselspieler hin und wieder kurze Einsätze gehabt. (r)