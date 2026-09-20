Marvin Vogl schaut immer wieder zum Himmel und auf die Wetter-App, doch bis zum frühen Nachmittag ist keine Besserung in Sicht. Es regnet und das ist nicht nur für den Leiter des Fachbereiches Familien, Senioren, Jugend und Soziales der Gemeinde, der das Event organisiert hat, schade, sondern für alle, die beim Weltkindertag im Freizeitpark attraktive Angebot für Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt haben.

Regen bremst den Auftakt

Verregneter StartZum offiziellen Start um 11 Uhr herrscht an den Ständen und vor der Bühne gähnende Leere, Bürgermeister Sven Engelmann verschiebt seine Begrüßungsrede auf einen späteren Zeitpunkt. Trotz der schlechten Wetters gibt es auch Grund zur Freude, nicht nur bei Sarah Kunz und Astrid Althoff vom Jugendzentrum Horizont, sondern auch Ali Agu, Streetworker für Lindlar und Engelskirchen.

Und auch die Miene von Marvin Vogl hellt sich auf, denn im Rahmen des Weltkindertages wird auch der neue Container am Skatepark offiziell übergeben. Der alte war verschimmelt und sollte eigentlich entsorgt werden. Doch die Jugendlichen hatten eine bessere Idee, der Container wurde aufgeschnitten und kann so als Bühne und als Unterstand bei schlechtem Wetter dienen. Einige Arbeiten sind noch erforderlich, so muss der alte Teppich durch einen strapazierfähigen Boden ersetzt werden.

Der neue Container wird nicht nur als Lagerraum für verschiedene Materialien dienen, sondern soll auch die Möglichkeiten bieten E-Scooter, Handys und mehr aufzuladen, auch als Rückzugs- und Gesprächsraum für die Jugendarbeit soll er genutzt werden. Dazu muss erst noch der Stromanschluss gelegt werden. Das richtige Outfit für den Metallcontainer muss auch noch erstellt werden. Und was passt das besser als Graffiti? Also wird derzeit noch ein Graffiti-Künstler gesucht, der mit den Jugendlichen den Container gemeinsam in ein Kunstwerk verwandelt. Für die Aktionen werden noch Sponsoren gesucht. Wer unterstützen will, wendet sich an Marvin Vogl, 02266/96-227, marvin.vogl@lindlar.de oder an das Jugendzentrum Horizont, horizont@koja-lindlar.de.

Gegen Mittag ließ der Regen nach, so dass die vielen geplanten Aktionen von Kitas, Grundschulen, Jugendfeuerwehr, DLRG, Jugendzentrum und weiteren Akteuren doch noch genutzt werden konnten. Von Minigolf über Billardfußball, Hüpfburgen, Mal- und Bastelangeboten bis zum E-Scooter-Verleih reichte das Angebot. Dazu gab es ein vielseitiges Bühnenprogramm mit und das Bühnenprogramm mit Musik, Vorführungen von Tanzgruppen und Sänger und Kinderanimateur Stefan Bartsch.