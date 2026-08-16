Der FV Wiehl hat sich im Endspiel des diesjährigen Sparkassen Cups mit 2:1 gegen den Ligakontrahenten SSV Nümbrecht durchgesetzt. Das „kleine Finale“ um den dritten Platz gewann der Kreisliga-A-Aufsteiger FC Borussia Derschlag gegen den TuS Homburg-Bröltal. Sehr zufrieden zeigte sich Markus Lang vom gastgebenden SSV Nümbrecht, der auch die Siegerehrung vornahm: „Die Resonant war toll und das mitten in der Ferienzeit.“ Dominik Thönes von der Sparkasse Gummersbach war ebenfalls sehr zufrieden und freute sich, dass der neue Modus so gut angenommen wurde.

Gut gefüllt waren die Ränge nicht nur beim Finale zwischen Wiehl und Nümbrecht. Copyright: Dustin Heiland

Finale: SSV Nümbrecht – FV Wiehl 1:2 (1:1)

FV-Trainer Sascha Mühlmann war die Freude über den Pokalsieg anzumerken, auch wenn er den Stellenwert nicht überbewerten wollte. „Es ist ein schönes Gefühl, dass wir den Pokal mal wieder holen konnten, aber es liegt noch viel Arbeit vor uns“, erklärte der Wiehler Trainer. Nach einer offenen ersten Halbzeit mit einem gerechten Ergebnis, hatten die Gäste nach dem Wechsel etwas mehr vom Spiel und gewannen letztendlich auch verdient durch den Treffer von Alican Gültekin. „Aufgrund der zweiten Hälfte war es verdient“, so Mühlmann und auch SSV-Trainer Marcus Voike gratulierte dem Gegner zum Erfolg: „Wir haben eine schwierige Vorbereitung hinter uns und es liegt auch noch einiges an Arbeit vor uns.“ Der spielende Co-Trainer Andre Dej deutete auf jeden Fall an, welche Verstärkung er im komplett fitten Zustand für den SSV sein kann.

Tore: 0:1 Liebelt (7.), 1:1 Sievers (44.), 1:2 Gültekin (54.).

Spiel um Platz drei: TuS Homburg-Bröltal – FC Borussia Derschlag 1:6 (1:2).

Nach dem Spiel gingen die Meinungen der Trainer auseinander, was die Wertigkeit angeht. „Bedingt durch unsere vielen personellen Ausfälle war das schon ein schwieriges Unterfangen“, erklärte Bröltals Trainer Mats Bollmann. Dagegen war für Derschlags Coach Dimitri Wirschke schon im Halbfinale gegen Nümbrecht mehr drin. Die Derschlager nutzten die Personalmisere der Bröltaler aus und hatten vor allem nach dem Wechsel viel mehr Zug zum Tor. Kein Wunder, dass Wirschke sehr zufrieden war: „Der komplette Sparkassen-Cup war eine gute Vorbereitung und haben wir gegen einen Ligakonkurrenten eine starke Leistung gebracht.“

Tore: 0:1 Eryetli (9.), 1:1 T. Gärtner (31.), 1:2 J. Scherbaum (44.), 1:3 Al Najjar (52.), 1:4 J. Scherbaum (56.), 1:5 Vlachos (61.), 1:6 Al Najjar (90.).

Halbfinale

TuS Homburg-Bröltal - FV Wiehl 0:6 (0:2). Wiehl übernahm von Beginn an das Kommando und legte schon nach vier Minuten. Bröltal, das ersatzgeschwächt angetreten war und in der ersten Halbzeit noch zweimal verletzungsbedingt wechseln musste, konnte sich kaum befreien. Wiehl erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 und vergab noch weitere Hochkaräter. Nach der Pause legte Wiehl mit vier Treffer nach und fuhr einen ungefährdeten Sieg ein.

Tore : 0:1 Liebelt (4.), 0:2 Gültekin (17.), 0:3 Butzmuehlen (37.), 0:4 Krüger (40.), 0:5 Zwiebel ( 56.), 0:6 Yildirim (60.).

Im Halbfinale unterlag Borussia Derschlag Landesligist SSV Nümnbrecht. Im Spiel um Platz drei siegte der A-Ligist deutlich gegen den TuS Homburg-Bröltal. Copyright: Björn Lange

SSV Homburg-Nümbrecht - FC Borussia Derschlag 2:0 (0:0). Wesentlich schwerer als der Landesligarivale FV Wiehl tat sich Gastgeber SSV Homburg-Nümbrecht gegen Borussia Derschlag. Nümbrecht hatte von Beginn an viel Ballbesitz, allerdings ohne sich Torchancen herauszuspielen. Als ein Derschlager Spieler einen Torschuss mit der Hand abwehrte, vergab Kilian Seinsche den fälligen Handelfmeter (28.). Es bleib beim 0:0. Nach dem Seitenwechsel setzte der Derschlager Ahmat Al Masaoud einen Freistoß aus rund 30 Metern an die Latte. Fast im Gegenzugsorgte Andrej Dej für den Nümbrechter Führungstreffer: Die Schlussphase hatte es in sich. Derschlags Jordi Scherbaum setzte den den Ball an den Pfosten. Derschlag steckte nicht auf. doch die Entscheidung fiel durch den SSV- Joker Michael Alfred Ojesanmi. (r)

Tore: 1:0 André Dej (34.), 2:0 Michael Alfred Ojesanmi (56.).