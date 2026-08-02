Zu einem Verkehrsunfall ist am Sonntag gegen 12.40 Uhr die Einheit Reichshof West der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Reichshof mit 13 Einsatzkräften ausgerückt. Der Unfall hatte sich auf der L148 in Höhe der Ortschaft Stein ereignet. Aus zunächst ungeklärter Ursache war ein Pkw im Kurvenbereich ins Schleudern geraten, umgekippt und auf der Seite liegengebliben. Das Fahrzeug fing sofort Feuer. Die beiden männlichen Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten, sie erlitten leichte Verletzungen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, so dass ein Löschangriff mit einem C-Rohr und im Anschluss mit einer Schaumpistole vorgenommen wurden. Die Flammen des Fahrzeugbrands griffen auf die angrenzende Vegetation über, die dann ebenfalls durch die Feuerwehr mit einem C-Rohr abgelöscht wurde.

Für den Einsatz musste die L148 in beide Richtungen gesperrt werden. Neben der Feuerwehr Reichshof war ein RTW, Polizei und eine Fachfirma zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.