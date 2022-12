Rommersberg – Sie kannten sich bereits vom Sehen, aber gefunkt hat es erst am Silvesterabend 1958. Heute feiern Helmut und Helga Kettwig ihren 60. Hochzeitstag. Die Jubilarin erinnert sich: „Mein Cousin hatte ein erstes Treffen schon für den ersten Weihnachtstag eingefädelt. Damals war ich mit meiner Mutter bei meiner Tante in Oberwahn bei Much zu Besuch. Aber meine Mutter erlaubte mir nicht, zu dem Tanzabend zu gehen“.

Nur mit Heirat Anspruch auf Baugenehmigung

Sie war mit 20 noch nicht volljährig, erzählt die heute 83-Jährige: „Meine Mutter war immer um mich besorgt und in dieser Beziehung sehr altmodisch.“ Silvester hat es dann aber geklappt. Helmut war zu Helgas Elternhaus gefahren und erfuhr, dass seine Angebetete in Schnellenbach war. Spontan fuhr auch er zu der Silvesterfeier und geleitete Helga später nach Hause. 1959 folgte die Verlobung und schon wollte das junge Paar ein Haus für die gemeinsame Zukunft bauen. Doch der Plan platzte erst mal. „In Bergisch Gladbach sagte man uns, wir hätten keinen Anspruch auf eine Baugenehmigung, weil wir noch nicht verheiratet waren. Andere hätten da Vorrang“, erinnert sich Helmut an die lapidare Absage. Deshalb zog das Paar vorübergehend in eine Mietwohnung. Nach der Hochzeit am 30. November 1961 ging es für die beiden Frischvermählten auf Hochzeitsreise nach Teneriffa.

Die Jubilare

Helga Kettwig schätzt an ihrem Mann, dass er immer an ihrer Seite ist: „In guten wie in schlechten Zeiten“ hat er zu ihr gestanden.

Helmut Kettwig weiß, dass er sich immer zu 100 Prozent auf seine Frau verlassen kann. „Sie ist immer für mich da“, weiß der 85-jährige. (bs)

Bereits Ende 1962 krönte die Geburt des ersten Sohnes das Liebesglück und sechs Monate später ging es für kleine Familie in das nun fertig gebaute Eigenheim. In diesem Haus in Engelskirchen-Rommersberg leben die Jubilare bis heute. Sieben Jahre nach dem ersten kam 1969 der zweite Sohn auf die Welt und machte das Familienglück komplett. Die Söhne sind mittlerweile selbst Väter – zwei Enkelsöhne und eine Enkeltochter bilden die jüngste Generation der Familie.

Während Helga mit der Geburt des ersten Kindes beruflich kürzer trat, arbeitete Helmut als gelernter Elektriker bei der Erzquell-Brauerei in Bielstein. Dort war er 38 Jahre für die Wartung der Maschinen zuständig. Einige Jahre nach dem Einzug schaffte sich die Familie Kettwig Hühner an. Bis heute halten die Eheleute zehn davon auf ihrem Grundstück. Auch drei Hunde – ein Königspudel, ein Retriever-Mischling und ein Husky-Mischling - ließen die Herzen der Tierfreunde höher schlagen.

In ihrer Freizeit waren sie früher in einem Kegelclub sowie seit vielen Jahren im Geflügelzuchtverein „Ornis“ Much aktiv. Als der Verein vor 20 Jahren vor dem Aus stand, übernahmen Helmut und Helga kurzerhand Verantwortung im Verein, dessen Vorsitzender der rüstige Rentner bis heute ist. Gefeiert wird das Diamantene Jubiläum im kleinen Kreis mit Familie und engen Freunden.