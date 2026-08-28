Der „Autofreie Sonntag“ zwischen Nümbrecht und Waldbröl geht in diesem Jahr in seine 22. Auflage. Am Sonntag, 30. August 2026, gehört die Strecke von 9 bis 18 Uhr Radfahrern, Fußgängern, Inlineskatern und anderen nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmern.

Die offizielle Eröffnung findet um 9.30 Uhr in Waldbröl-Bohlenhagen statt, ab 10 Uhr folgt dort ein Fahrradgottesdienst. Entlang des Rundkurses gibt es vier Verpflegungsstationen in Nümbrecht, Hömel, Drinsahl und Bohlenhagen.

Entlang der Strecke zwischen Waldbröl und Nümbrecht gibt es auch Service-Stationen

Dort können Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch ihre Stempelkarten für eine Verlosung füllen. Ergänzt wird das Programm unter anderem durch Fahrradservice und Informationsangebote. Wegen der Veranstaltung werden zahlreiche Straßen entlang der Strecke zeitweise gesperrt.

Besonders in mehreren Ortslagen in Nümbrecht und Waldbröl kommt es zu Einschränkungen bei der Ein- und Ausfahrt. Pflegedienste, Taxi-Unternehmen und Milchspediteure werden nach Angaben der Veranstalter gesondert informiert.