Waldbröl – Der Waldbröler Stadtrat hat am Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, den Zuschuss für das Hallenbad „Balneo“ für das Jahr 2022 erforderlichenfalls um bis zu 103.000 Euro aufzustocken. Nach Angaben der Stadt reiche der bisher von der Betreibergesellschaft „Schwimmen in Waldbröl“ errechnete Zuschussbedarf in Höhe von 275.000 Euro jährlich aufgrund gestiegener Energiepreise und coronabedingter Ausfälle momentan nicht aus. In der Sitzung wurde vereinbart, das Zahlenwerk gemeinsam monatlich zu prüfen.

Nachdem die Pandemie etwas abflaue und weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Aussicht stünden, will die Betreibergesellschaft ab Mai das Hallenbad Balneo auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Bisher stand das neue Bad nur Schülern und für Kinderschwimmkurse zur Verfügung. Aktuell werde Personal gesucht, damit der Start im Frühsommer pünktlich beginnen könne, so die Gesellschaft. Derzeit würden neben Personal für die Beckenaufsicht Mitarbeiter für das Bistro und die Technik benötigt. Auch ehrenamtliches Personal sei im Hallenbad willkommen.

„Es ist äußerst wichtig für unsere Stadt, dass das neue Schwimmbad allen Bürgern zur Verfügung steht“, betonte Bürgermeisterin Larissa Weber. Sie versicherte die Unterstützung von Rat und Verwaltung und appelliert an die Bürger, mit Spenden oder ehrenamtlicher Zeit zu helfen. (kup)