Wiehl – Bei einem Verkehrsunfall auf der L336 in Wiehl-Alperbrück sind am Mittwochmorgen zwei Autofahrer verletzt worden.

EIn 28-jähriger Radevormwalder fuhr am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr aus Richtung Gummersbach kommend auf der L336 in Fahrtrichtung Wiehl, als er in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Die Ursache hierfür ist bislang ungeklärt. Daraufhin kollidierte er mit dem Auto eines 41-jährigen Nümbrechters. Die Männer verletzten sich dabei und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Verkehrsunfall in Wiehl-Alperbrück am 30.06.2021 Copyright: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Die Unfallstelle war drei Stunden gesperrt wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Landstraße kam. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren vor Ort , um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. (red)