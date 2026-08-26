Glückwunsch!Hildegard Weber aus Wiehl feiert heute ihren 100. Geburtstag

Einen ganz besonderen Geburtstag feiert heute Hildegard Weber. Die Wiehlerin wird 100 Jahre alt und schaut auf ein bewegtes Leben zurück. Am 26. August 1926 kam Hildegard, geborene Grümer, als zweites und mittleres Kind der Familie zur Welt und wuchs in Oberwiehl auf. Dort hatte ihr Vater ein großes Haus gebaut, in dem auch seine Schwestern und deren Kinder Platz fanden. Zugute kam der Familie in den Kriegsjahren die Landwirtschaft der Großeltern in der Wiehler Ortschaft Oberholzen. Im Elternhaus hatte zudem der Widerstandsgeist gegen den Nationalsozialismus einen wichtigen Platz.

Zu einem prägenden Ereignis kam es im Grundschulalter der jungen Hildegard, als sie von einem Motorrad angefahren und schwer am Bein verletzt wurde. Bis ins Alter hatte sie gesundheitlich mit den Folgen dieses Unfalls zu kämpfen.

Große Liebe zur Insel Borkum

Im Alter von 17 Jahren arbeitete sie ein Jahr lang in einem Ferienheim der Diakonie auf Borkum. Die Liebe zur Insel hielt ein Leben lang und es folgten viele Urlaube dorthin.

Nach einer kurzen Bürotätigkeit in der Lohnbuchhaltung der Bergischen Achsenfabrik in Wiehl heiratete die Jubilarin im Jahr 1952 ihren Mann Ernst Weber. 1953 wurde Sohn Friedrich Karl und 1954 Tochter Gunhild geboren. Die junge Familie zog ins elterliche Haus des Ehemannes nach Wiehl. Hildegard und Ernst Weber engagierten sich im Gemeindeleben der Evangelischen Kirchengemeinde in Wiehl. Die Jubilarin beteiligte sich am Aufbau des Zweite-Hand-Ladens, in dem sie viele Jahre lang mitwirkte.

In den späteren Jahren prägte die Pflege ihrer Mutter das Leben von Hildegard Weber. 2017 feierten sie und ihr Mann mit Familie, Nachbarn und Freunden Eiserne Hochzeit. Ein Jahr später starb ihr Mann Ernst im Alter von 95 Jahren.

Heute ist Hildegard Weber längst Oma. Ihre Tochter Gunhild sagt: „Die Anteilnahme am Leben der Kinder und Enkelkinder ist ihr immer besonders wichtig.“ Obwohl die Jubilarin das Haus seit einigen Jahren nicht mehr verlassen kann, nimmt sie nach wie vor aufmerksam am Familienleben teil. Tochter Gunhild organisiert mit Hilfe weiterer Kräfte die Betreuung, Versorgung und Pflege. Sohn Friedrich Karl besucht seine Mutter wöchentlich und freut sich dann auf die gesammelten Lokalausgaben dieser Zeitung, diese bewahrt die jahrzehntelange Zeitungsleserin für ihn auf.

An ihrem heutigen 100. Geburtstag steht das Haus in Wiehl offen für alle Gratulanten, und Hildegard Webers Lieblingslied „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ werde gesungen, verrät Tochter Gunhild.

Ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk hat Hildegard Weber im Juni erhalten. Mit dem ASB-Wünschewagen ging es in die Kölner Flora und ins Café des Schokoladenmuseums am Rhein: Da warteten überraschend die drei Enkel und die fünf Urenkel auf die Jubilarin. (lth)