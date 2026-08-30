Vor gut zehn Jahren, im Mai 2016, wurde das gemeinsame Stadtarchiv der Nachbarstädte Wipperfürth und Hückeswagen in den Räumen der ehemaligen Alice-Salomon-Förderschule in der Neyesiedlung eröffnet. Aus diesem Anlass findet jetzt eine besondere Ausstellung statt: „Bergische Nachbarn – Wipperfürther und Hückeswagener Gesichter und ihre Geschichten.“

Zu sehen sind historische Porträtfotos, die die Fotografen Theodor Meuwsen (1839 bis 1916) und sein Nachfolger Emil Hardt (1877 bis 1945) aufgenommen haben. Meuwsen eröffnete im Jahr 1870 auf der Unteren Straße in Wipperfürth sein Atelier – er war damit der erste ortsansässige Fotograf in der Stadt. 1876 gründete er in Hückeswagen eine Filiale im Garten des Hotel Bremer an der heutigen Islandstraße.

Der Fotograf Theodor Meuwsen kam 1870 nach Wipperfürth

Im Jahr 1900 übergab Meuwsen sein Geschäft an Emil Hardt. Die Zeit verging. Der Heimat- und Geschichtsverein Wipperfürth nahm Kontakt zu Hardts Enkel, Hans-Udo Wiegardt, auf, und erreichte, dass dieser das umfangreiche Fotoarchiv der Stadt Wipperfürth schenkte. Engagierte Vereinsmitglieder halfen bei der Digitalisierung.

Die einzigartige Fotosammlung umfasst rund 50.000 Glasplattennegative. Copyright: Foto: Hansestadt Wipperfürth

Diese einzigartige Sammlung besteht größtenteils aus zerbrechlichen Glasplattennegativen, die jahrzehntelang auf einem Dachboden gelagert wurden. Viele zeigen Porträts von Menschen – Einzelpersonen, Paare, Familien und Gruppen. Es sind Fotos, die Alltagsgeschichte erzählen.

„Mit dem, was auf Dauer bewahrt wird, ist das Archiv nicht nur das Gedächtnis der Verwaltungen, sondern auch der Bürgerinnen und Bürger beider Kommunen. Es ist sowohl ein Ort der historischen Identitätsstiftung als auch der Nachvollziehbarkeit und Transparenz des Verwaltungshandelns, also Kultur- und Verwaltungseinrichtung zugleich“, wird Sarah Zeppenfeld, Leiterin des Stadtarchivs, in einer Pressemitteilung zitiert.

Im Monat September sind Fotos aus dieser Sammlung in Schaufenstern von Einzelhändlern der beiden Städte zu sehen. In Wipperfürth beteiligen sich: Untere Straße: Augenoptik Walter Kleinhans, Jacobs – The Concept Store, Optik Bruder Sehzentrum, Optik + Goldschmiede Josef Ries, RI:KE; Marktstraße: Buchhandlung CoLibri, New Sox Sportive, Traumstube, Weltladen Wipperfürth; Marktplatz: Bergische Buchhandlung Wipperfürth, Kreissparkasse Köln; Hochstraße: Lejule, Photo Heuser, Schuhhaus Flossbach, Wäschestudio Delia Mieder & Dessous, West-Apotheke; An der Stursbergs Ecke: Cosmas Apotheke.