Das gab es so noch nie bei der St. Hubertus Schützenbruderschaft in Kreuzberg: Beim Königsvogelschießen ist der Titelträger des vergangenen Jahres, Thomas Hoppe, Kaiser geworden. Er holte sich den Titel mit dem 287. Schuss. An seiner Seite regiert Ehefrau Kerstin. Hoppe ist in der Abwehr der „Alte Herren“ des VfB Kreuzberg aktiv. Eine weitere Leidenschaft des Kaiserpaars ist das Reisen, insbesondere auf den afrikanischen Kontinent.

Den Titel des Prinzen holte sich Luca Dreiner mit dem 276. Schuss. Schülerprinz wurde in diesem Jahr Jakob Offermann mit der 140. Kugel und Kinderprinz Patrick Schnepper schon mit dem 81. Schuss.

Vier Tage lang feierte die Schützenbruderschaft rund um die Mehrzweckhalle in dem Wipperfürther Kirchdorf ihr Schützenfest. Dazu gab es wieder eine Kirmes mit Autoscooter und einem Kinderkarussell. Schon am Freitagabend gab es Livemusik mit der Band „Noys R Us“ und anschließend von DJ Tim Turbo.

Krönung als Höhepunkt

Nach der offiziellen Eröffnung des Festes am Samstag fanden ab 14 Uhr die Wettbewerbe des Kinder- und Schülerprinzenschießens und des Prinzenschießens statt. Am Abend sorgte die Coverband Band „Strum Out“ für Stimmung in der voll besetzten Halle. Die Höhepunkte am Sonntagnachmittag waren der Festumzug, das Königsschießen und abends ein Fackelzug mit anschließendem Feuerwerk. Eine gemeinsame Dankmesse eröffnete die Festfolge am Montagmorgen.

Am Abend gab es als Höhepunkt die Verabschiedung und Krönung der neuen Majestäten durch den Ersten Brudermeister Markus Kaula mit Unterstützung durch die Bürgermeisterin Anne Loth und Pastor Lambert Schäfer. Musikalisch begleiteten das Tambourcorps Wipperfürth und die Schützenkapelle Kreuzberg die Zeremonie. Mit dem Königsball und DJ Uli Becker endete das Schützenfestwochenende in Kreuzberg auch mit Musik.