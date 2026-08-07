Es ist wieder so weit – der Zirkus kommt in die Hanse-Stadt. 56 Kinder nehmen diesmal am beliebten Ferienspaß-Programm der Stadt teil. Zirkustrainer Maximilian Schneider und sein Team haben mit den Nachwuchsartisten im Altern von sieben und zwölf Jahren, aufgeteilt in sechs Gruppen, ein umfangreiches Zirkusprogramm einstudiert. Am Freitag, 7. August 2026, ist Vorstellung in der Alten Drahtzieherei.

Das Artistentraining findet seit dem vergangenen Montag in der Voss-Arena statt, in der Jugendherberge wird derweil kreativ gearbeitet. „Dort können sich die Kinder überlegen, welche Kostüme und Bühnendekorationen für ihre Auftritte passend sind, und sie dann auch gestalten“, sagt Maximilian Schneider.

Zirkuskinder schlafen in Wipperfürth auch dort, wo sie trainieren

Außerdem übernachten die Zirkuskinder dort, der Großteil ist für ganze fünf Tage im Zirkus- und Kreativ-Camp. Es gibt dort Spielmöglichkeiten, außerdem wird dort gefrühstückt, zu Mittag und zu Abend gegessen. Echte Rundumversorgung also. Das Angebot gibt es schon seit vielen Jahren, für Trainer Maximilian Schneider ist es das dritte Mal.

„Wir haben in diesem Jahr das Thema ‚Unter Wasser‘ gewählt. Dazu haben die einzelnen Gruppen unterschiedliche Unterthemen zugelost bekommen“, erzählt der Zirkustrainer. Amelie und Lotta haben etwa das Unterthema „Meerjungfrau“ gezogen, andere bereiten sich unter dem Titel „Schiffswrack“ oder „Wasserströmung“ vor. Um diese Themen herum sind die Übungen angelegt. Maximilian Schneider erläutert: „Dadurch wird es für die Kinder weniger abstrakt, sonst wären es schließlich einfach nur irgendwelche Übungen.“

In Wipperfürth werden sogar Meerjungfrauen durch die Sporthalle getragen

Amelie und Lotta macht es jedenfalls jede Menge Spaß, wie den strahlenden Gesichtern der beiden Mädchen anzumerken ist. Die zehnjährige Amelie ist mit ihrem Losglück mehr als zufrieden. „Doch, das ist richtig toll hier in der Meerjungfrau-Gruppe“, sagt sie.

Gerade macht sie eine kurze Pause, wenige Augenblicke zuvor hat sie mit ihren Mitstreiterinnen eine der anderen kleinen Meerjungfrauen durch die Sporthalle getragen – was bereits sehr artistisch wirkte. Am Donnerstag wurde noch einmal der komplette Ablauf geübt, ehe dann am Freitagnachmittag um 16 Uhr die Aufführung für Großeltern, Eltern und Geschwister in der Alten Drahtzieherei ansteht.

„Ich bin schon ein wenig aufgeregt, aber gleichzeitig freue ich mich total auf die Aufführung“, sagt Amelie. Auch die elfjährige Lotta ist voller Vorfreude. „Ich glaube schon, dass alles klappen wird – dafür üben wir ja schließlich“, sagt sie selbstbewusst.

Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. In den drei Hallenteilen der Voss-Arena wird parallel trainiert. Während einige Kinder mit Bällen jonglieren, üben anderen auf dem Trampolin den Salto, und dann gibt es ja noch die kreativen Arbeiten in der Jugendherberge. „Wir haben auch eine Moderationsgruppe in diesem Jahr, die durch das Programm führen wird“, sagt Maximilian Schneider. Und wirkt dabei sehr zufrieden, vor allem wenn er die eifrigen Kinder beobachtet, die sich voller Elan und Konzentration auf ihre Aufgaben konzentrieren. Damit bei der Vorstellung eben wirklich alles klappt.