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HochzeitWipperfürther Feuerwehrmann heiratet Polizistin

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Das Foto zeigt ein Brautpaar, Polizisten und feuerwehrleute stehen Spalier.

Ramon und Marina Brügge haben im Wipperfürther Rathaus geheiratet, Polizei und Feuerwehr stehen Spalier

Copyright: Stefan Corssen

Eine ganz besondere Hochzeit fand Mittwoch im Wipperfürther Rathaus statt. Die Braut ist Polizistin, der Bräutigam ist Feuerwehrmann.

Viel Blaulicht und mehrere Einsatzzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr waren am Mittwochvormittag auf dem Wipperfürther Marktplatz  zu sehen. Doch der Einsatz war ausgesprochen freudig. Ramon und Marina Brügge hatten soeben den Bund der Ehe geschlossen.

Die Braut (27) ist Polizeibeamtin, der Bräutigam (29) ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wipperfürth. Beamte der Polizei und Feuerwehrkräfte standen Spalier, als das Brautpaar die Rathaustreppe hinunterschritt. "Dass ein Feuerwehrmann und eine Polizistin heiraten, das hatten wir noch nie", erzählt André Blank, der stellvertretender Leiter der Feuerwehr.