Viel Blaulicht und mehrere Einsatzzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr waren am Mittwochvormittag auf dem Wipperfürther Marktplatz zu sehen. Doch der Einsatz war ausgesprochen freudig. Ramon und Marina Brügge hatten soeben den Bund der Ehe geschlossen.

Die Braut (27) ist Polizeibeamtin, der Bräutigam (29) ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wipperfürth. Beamte der Polizei und Feuerwehrkräfte standen Spalier, als das Brautpaar die Rathaustreppe hinunterschritt. "Dass ein Feuerwehrmann und eine Polizistin heiraten, das hatten wir noch nie", erzählt André Blank, der stellvertretender Leiter der Feuerwehr.