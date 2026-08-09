Ein 80-jähriger Kölner hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Sturz mit seinem Motorrad nahe Wipperfürth-Thier lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei berichtet, war er gegen 15.30 Uhr auf der K18 aus Richtung Abshof in Richtung Grünenberg unterwegs, als er in einer engen Linkskurve die Kontrolle über sein Krad verlor und geradeaus von der Fahrbahn in die Böschung abkam.

Beim Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass ihn ein Rettungshubschrauber in die Klinik fliegen musste. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei wurde zur Unfallaufnahme eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.