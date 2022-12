Polizeieinsatz in Oberberg. (Symbolbild)

Lindlar – Ein Siebenjähriger ist am Freitag auf dem Schulweg in Frielingsdorf angefahren worden. Das Kind wurde bei dem Unfall auf der Jan-Wellem-Straße leicht verletzt.



Wie die Polizei am Sonntag berichtetet, war das Kind um 7.45 Uhr an der Jan-Wellem-Straße unterwegs. An einer Querungshilfe wollte der Junge dann nahe der Gemeinschaftsgrundschule die Straßenseite wechseln und wurde von einem Auto erfasst.



Am Steuer saß laut Polizei eine 19-jährige aus Kürten. Sie habe die Situation zu spät erkannt, so dass das Kind mit der linken Fahrzeugseite ihres VW Multivans zusammenstieß. Das Kind wurde dabei leicht verletzt.



Es ist bereits der zweite morgendliche Unfall in Frielingsdorf binnen einer Woche. So war erst Donnerstagmorgen eine Fußgängerin beim Überqueren der Straße „Am Dimberg“ von einem Auto erfasst worden. (lb)