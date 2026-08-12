Kaum war die Baustelle auf der Gartenstraße am Montag eingerichtet, hatte schon der erste Lastzug ein Problem. Er war trotz des Schildes Sackgasse, Verkehr frei bis Baustelle und des Umleitungshinweises von der Nordtangente in die Gartenstraße gefahren. Das Wendemanöver auf dem Parkplatz Ohler Wiesen dauerte einige Zeit.

Auch am Kreisel an der Polizei steht ein Schild, dass die Gartenstraße Sackgasse ist, aber etliche Autofahrer übersehen die Beschilderung, die erst in der Gartenstraße steht oder ignorieren sie. Das Umleitungsschild steht zwar, aber es ist nicht klar, worauf es sich bezieht. Auf der großen Verkehrstafel ist die Durchfahrt zur Drahtzieherei nicht gestrichen, hier fehlt der Hinweis auf die Sperrung.

Drei Brücken werden saniert

Da die Brücke über die Wupper saniert wird, ist die Fahrbahn gesperrt. Am Nachmittag wurde sie wieder freigegeben. Bis zum Parkplatz Ohler Wiesen und in die Wupperstraße kann man von der Nordtangente aus fahren, auch Kindergarten, Parkplatz Gartenstraße und Ohlstraße können erreicht werden.

Am Dienstag wurde damit begonnen, den Asphalt auf der Brücke abzufräsen. Das geschieht auch an den Wupperbrücken „Am Stauweiher“ und Bahnstraße am Mittwoch und Donnerstag. Nach dem Abfräsen werden die Straßen erst einmal wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Sanierung erfolgt an der Gartenstraße in der Zeit vom 19. August bis zum 2. September, dazu wird die Brücke wieder komplett für den Verkehr gesperrt, die Umleitung erfolgt dann ebenfalls über die Lüdenscheider Straße und die Nordtangente. Die Brücke „Am Stauweiher“ wird bis voraussichtlich Ende August saniert und bleibt einspurig befahrbar. Die Brücke Bahnstraße soll vom 26. August bis 9. September gesperrt werden. Geplant ist, dass der neue Asphalt in der 1. Oktoberwoche aufgebracht wird.