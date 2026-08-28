„Unser Dorf soll schöner werden“, hieß noch vor Jahrzehnten der heutige Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. „Unser Stadtteil soll schöner werden“ könnten die Akteure des Integrierten Handlungskonzepts Bensberg nach der erfolgreichen Umsetzung zahlreicher Fördermaßnahmen sagen. Nicht nur die Schloßstraße zeigt sich im neuen Gewand. Im Wohnpark Bockenberg ist ein neuer Quartiersplatz entstanden, der Menschen zusammenführen soll.

Der Deutsche Platz steht kurz vor Abschluss des Umbaus mit attraktiven Spielgeräten, er soll seine historische Bedeutung mit der Wegeführung zum Neuen Schloss zurückerhalten. Und auch auf der Emilienhöhe am Ortsrand ist mit dem Stadtgarten ein abwechslungsreicher Ort für alle Bensberger entstanden; neue Wege oberhalb des Stadtteils sorgen seit einiger Zeit schon für ein vorher nicht gekanntes Naturerlebnis.

Attraktivität gesteigert

Der Stadtteil hat offensichtlich mit den zahlreichen Aktivitäten gewonnen. Mit der Eröffnung der Schloßstraße in diesem Frühjahr bietet sich für alle Kundinnen und Kunden der oft inhabergeführten Geschäfte im Stadtteil ein neues Einkaufserlebnis. Mit rund 10 Millionen Euro war die Neugestaltung der Einkaufsstraße zu einer „Straße der zahlreichen Begegnungen“ das Hauptprojekt des über mehrere Jahre laufenden Förderprogramms.

Die Durststrecken der von der Baustelle betroffenen Händlerschaft scheint mittlerweile überwunden, beim Schlossstadtfest flanierten die Bensberger erfreut über das neue Pflaster in ihrer Vorzeigestraße. Nicht zuletzt hat auch das Hof- und Fassadenprogramm im Stadtteil dafür gesorgt, dass Bensberg hübscher wird. Die Stadt berichtet jetzt vom erfolgreichen Abschluss des Förderprogramms. Die vorhandenen Fördermittel seien vollständig ausgeschöpft. Neue Förderanträge seien nicht möglich. Wer als Eigentümer zu lange gewartet hat, hat das Nachsehen. Allerdings hatten Eigentümer laut Stadt sechs Jahre Zeit für einen Antrag. Das hätte ja reichen können.

Anstrich und Begrünung

Beim Hof- und Fassadenprogramm geht es darum, Häuser und Grundstücke gestalterisch aufzuwerten; ein Programm, das von Bund, vom Land NRW und auch von der Stadt Bergisch Gladbach unterstützt wurde. In Frage kam beispielsweise eine Förderung für den Fassadenanstrich oder für die Begrünung von Hausfassaden.

Die ökologisch sinnvolle Gestaltung von Hof- und Gartenflächen sei ebenso im Rahmen des Hofprogrammes gefördert worden, um auf diese Weise die Aufenthaltsqualität im Stadtteil weiter zu verbessern. Wie die Stadt mitteilt, seien mehr als 20 Fassaden-Maßnahmen in Bensberg umgesetzt worden. Gefördert wurden die Sanierung und Neugestaltung von Fassaden sowie Maßnahmen, die sich mit dem Erscheinungsbild des Wohnumfeldes beschäftigten.

Neue Treppenanlage

„Die umgesetzten Projekte tragen dazu bei, das Erscheinungsbild des Stadtteils positiv zu entwickeln und private Investitionen anzustoßen“, kommentieren die Verantwortlichen der Stadt. Bensberg sei dank des Programms attraktiver und zukunftsfähiger geworden. Die Mittel flossen wie mit einer Gießkanne in den gesamten Stadtteil, nicht nur in den Kernbereich mit der Schloßstraße.

Über das Hof- und Fassadenprogramm hatten auch „normale“ Bensberger von den Fördergeldern profitieren können, die Stadt agierte als Unterstützerin bei der Antragstellung. Wer in diesen Tagen über die Schloßstraße spaziert, stößt auf eine weitere Ergänzung. Als letzter Baustein im Bauprogramm stand eine neue Treppenanlage aus, die vom oberen Passagenbereich im Umfeld des „Bistros am Schloss“ hinunter zur Schloßstraße führt. Seit kurzem ist diese Treppe jetzt vorhanden, sie leitet als Wendeltreppe zu den Geschäften in diesem Bereich.

Ohne den Treppenabgang hatten Kundinnen und Kunden Umwege über die sogenannte Schlosstreppe, benachbart zum Einkaufszentrum, nehmen müssen. Für den barrierefreien „Aufstieg“ stehen den Bensbergern zu den Öffnungszeiten des Rewe-Marktes auch zwei Aufzüge zur Verfügung.