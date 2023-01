Bergisch Gladbach – Eine moderne Portalpraxis wird am Marien-Krankenhaus eingerichtet und am 1. April eröffnet. Auch bisher war die ambulante Notdienstpraxis in einem Nebengebäude der Klinik angesiedelt. Sie wurde von den niedergelassenen Ärzten in Eigenregie betrieben. Jetzt wird die Praxis unmittelbar in die Zentrale Notaufnahme (ZNA) der Klinik eingebunden und gemanagt durch eine Tochtergesellschaft der KV.

Die Idee dahinter: Schon bei der Anmeldung wird künftig an einem gemeinsam mit Klinik- und KV-Personal besetzten Tresen entschieden, ob die Patientinnen und Patienten aufgrund ihres Gesundheitszustandes ambulant oder stationär versorgt werden müssen. Durch die unmittelbare räumliche Verbindung von ambulant und stationär in der Portalpraxis soll unter anderem die Notaufnahme am Krankenhaus entlastet werden. Denn viele Menschen mit Beschwerden melden sich sofort in der Klinik, auch wenn dies medizinisch nicht erforderlich ist, und blockieren die Kapazitäten des Personals.



Ambulante Akutversorgung

Seit Jahren wird dieser Überlastungszustand beklagt, von der Portalpraxis erhofft man sich Kanalisierung dieser Ströme und Abhilfe. „Mit dem Umzug in die Zentrale Notaufnahme des Marien-Krankenhauses etablieren wir – wie schon an anderen Orten im Rheinland – jetzt auch in Bergisch Gladbach fortschrittliche und sektorenübergreifende Strukturen mit dem Ziel, die Akutversorgung der Patienten zu verbessern. Zudem setzen wir damit Vorgaben des Gesetzgebers um, der eine engere Kooperation zwischen Niedergelassenen und Kliniken bei der Notfallversorgung fordert“, sagt Dr. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein.

Portalpraxis

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Portalpraxis Bergisch-Gladbach am Marienkrankenhaus, Dr. Robert Koch-Str. 18: Montag/ Dienstag/ Donnerstag 19-22 Uhr; Mittwoch/Freitag 16-20 Uhr; Samstag/ Sonntag/ Feiertage 9-13 und 16-20 Uhr.

In der Portalpraxis stehen zwei Behandlungsräume für die ambulante Akutversorgung zur Verfügung. Insgesamt sollen in der Portalpraxis Bergisch Gladbach rund 350 Ärztinnen und Ärzte aus der Region abwechselnd Notdienste versehen, teilt die KV mit. „Zusammen mit dem ärztlichen Hausbesuchsdienst bieten wir den Bürgerinnen und Bürgern im Rheinisch-Bergischen Kreis damit auch außerhalb der Sprechstundenzeiten eine leistungsfähige ambulante Versorgung“, verspricht Dr. Carsten König, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein.



Das könnte Sie auch interessieren:

„Ich gehe davon aus, dass es noch teurer wird“ Anzeige Interview zur Gladbacher Wohnsituation von Uta Böker

Nach Aufschrei in Wipperfürth Anzeige Woher kommen die Steine für die Gladbacher Schloßstraße?

Deutlich mehr als 400 Wohnungen Anzeige Pläne für die Papierfabrik Wachendorff in der Beratung von Claus Boelen-Theile

Vom Umzug der Praxis in die Räumlichkeiten des Krankenhauses unberührt ist die Organisation medizinisch notwendiger ärztlicher Hausbesuche. Diese können unverändert über die kostenlose Rufnummer 116 117 der Arztrufzentrale NRW einen Arztbesuch in eigener Häuslichkeit erfragen.