Überall ist was los. Und wer möchte, der könnte das ganze Wochenende (11. bis 13. September) beim Stadtfest in der Bergisch Gladbacher Stadtmitte verbringen. Das Stadtfest, früher Kultur- und Stadtfest, ist der Höhepunkt im Gladbacher Veranstaltungskalender. Mehr Aktion geht an den Festtagen nicht. Der Konrad-Adenauer-Platz, die Flächen um das Bürgerhaus Bergischer Löwe und die Fußgängerzone werden zur Feierzone an allen Festtagen. Mehrere tausend Besucher werden am Wochenende 11. bis 13. September erwartet, Stadt, IG Stadtmitte und die ausführende Agentur Becom Events haben ein Programm vorbereitet, das Höhepunkte am laufenden Band bietet.

Ohne das Sponsoring namhafter Unternehmen wäre das Stadtfest nicht möglich, stellt Tim Becker, Geschäftsführer von Becom, fest. Belkaw, Krüger, VR Bank, Kreissparkasse Köln und Gaffel Kölsch finanzieren die Feier, die Belkaw zusätzlich noch den Stadtlauf an Freitagabend. Seit über zwei Jahrzehnten gilt das Gladbacher Stadtfest als ein Höhepunkt des jährlichen Veranstaltungskalenders.

Fast ausgebucht

Stadtlauf Der Erlebnislauf ab 18.30 Uhr über die drei Kilometer (ohne Zeitmessung) ist ausgebucht, 1000 Starter sind das Maximum. Auch für den Hauptlauf über drei und neun Kilometer, jeweils mit Zeitmessung, sind bereits rund 900 Plätze belegt – nur noch knapp 100 sind frei. Läuferinnen und Läufer sollten sich eilig anmelden, bevor das Limit erreicht ist, Anmeldung über www.stadtlauf-gl.de.

„Wir halten am Bewährten fest“, sagt Annette Neises aus der Sportverwaltung: Startnummernausgabe im Bergischen Löwen, Start in der Busspur, drei Runden im Hauptlauf durch die Stadtmitte. Guido Hüpper von Blau-Weiß Hand ergänzt, dass der Erlebnislauf zum großen Teil für Grundschulen freigehalten worden ist. Auch im Hauptlauf über die drei Kilometer gebe es für die Erwachsenen die Möglichkeit, gemeinsam zu laufen.

Mit Moderation

Gefeilt wird übrigens an einer Rückkehr zu den zehn Kilometern, der bis 2024 gelaufenen Strecke. Siegerehrung aller Altersklassensieger um 20.45 Uhr. Es moderieren Julia Kleine (WDR) und Michael Möller (Blau-Weiß Hand). Zeitmessung über Mika Timing, mit Zeitnahmechip auf der Rückseite der Startnummer.

Partnerstädte Erwartet werden Gäste aus Bourgoin Jallieu (Frankreich), Velsen (Niederlande) und Runnymede (Großbritannien) zum 70-jährigen Bestehen der Ringpartnerschaft, 1956 vor der Rathaustür in Bergisch Gladbach festlich abgeschlossen. Auch aus Butscha wird eine kleine Delegation nach Gladbach reisen. Am Samstag um 11 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an einem öffentlichen Festakt im Großen Sitzungssaal des Historischen Rathauses eingeladen.

Programm für Partnerstädte

Am Freitag beginnt das gemeinsame Programm mit einer Führung durch die Villa Zanders und der Begrüßung durch Bürgermeister Marcel Kreutz. Gegen 15.50 Uhr ist das Gruppenfoto auf der Freitreppe der Villa Zanders geplant. Vor der Jubiläumsfeier am Samstag steht ein Rundgang durch das „Europaviertel“ in Gronau an. Für Sonntag, 13. September, ist eine übergreifende Präsentation der Partnerstädte geplant, vier Pavillons sind dafür auf der Vereinsmeile vorgesehen. Eine Internationale Begegnung mit Gladbachs Bürgermeister Marcel Kreutz wird es am Sonntag von 12.30 bis 13 Uhr geben.

Vereinsmeile Rekord: Mehr als 70 Vereine und Institutionen stellen sich am Samstag und Sonntag vor. Überall kann ausprobiert und geschaut werden, die Liste der sich präsentierenden Akteure umfasst die gesamte Stadtgesellschaft. Besucher können sich an Billard üben, mit der Playmobil-Eisenbahn fahren oder im Flugsimulator sitzen.

Blaulichtmeile Organisationen aus dem Bereich Sicherheit, Hilfe und Rettung stellen ihre Arbeit vor, geben Einblicke in berufliches und ehrenamtliches Engagement. Unter anderem ist die Feuerwehr dabei. Kinder können in ein Feuerwehrauto klettern.

Bühnenprogramm Am Samstag und Sonntag ist ab 12.20 Uhr Programm auf der Bühne an der Laurentiuskirche. Zauberei, Tanz, Show, Gesang, Musik, es geht Schlag auf Schlag, am Samstag bis zum Beginn des Abendprogramms um 19 Uhr, am Sonntag bis gegen 17 Uhr. Am Samstag übernimmt ab 19 Uhr fließend Moderator Thomas Wagner mit DJ-Sounds, bevor die Brassband Knallblech energiegeladene Songs auftischt. Verkaufsoffen Am Sonntag beteiligen sich nahezu alle Geschäfte in der Stadtmitte am verkaufsoffenen Sonntag. Geöffnet ist von 13 bis 18 Uhr, ein zusätzlicher Anreiz für die Besucher.

Leckeres auf dem Teller

Kulinarisches Die Agentur Becom Events baut an allen Tagen eine Foodmeile auf dem Konrad-Adenauer-Platz auf, von Crepes über Reibekuchen, Pommes, Pinsas, Burritos und Spezialitäten aus Afrika ist alles dabei. In Fußgängerzone und Forumpark gibt es außerdem einen großen Lifestylemarkt. Wochenmarkt in der Fußgängerzone.

Unternehmen der Region Die Kliniken der GFO, das sind Marienkrankenhaus und Vinzenz Pallotti-Hospital, stellen das Da Vinci-Operationssystem vor. Orthopäden und Unfallchirurgen informieren, auch die Reha Marienberg ist vor Ort.

Die Messezelte finden sich am Trotzenburgplatz in der Nähe der Post. Sport- und Fitnessunternehmen machen mit, bei der Firma Prumbaum gibt es Bikes zum Testen. Stadt und Kreis stellen sich als Arbeitgeber vor, der RVK bringt seinen Wasserstoffbus zum Stadtfest. Große Aktionsstände der Sponsoren Belkaw und Krüger präsentieren sich von Freitag bis Sonntag auf dem Konrad-Adenauer-Platz.

Am Samstag ist Selbsthilfetag im Rheinisch-Bergischen Kreis, auf der Vereinsmeile stellen sich von 11 bis 18 Uhr Gruppen vor. Am Sonntag beteiligt sich die Stadtbücherei gemeinsam mit dem Bergischen Museum. Unter dem Motto „Grüne Geschichten“ können Besucher Kräutersalz herstellen oder Saatgutkugeln fertigen. Das Kunstmuseum Villa Zanders hat am Samstag und Sonntag Tag der offenen Tür, am Sonntag um 11.30 Uhr öffentliche Führung.