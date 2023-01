Bergisch Gladbach – Bei einem Unfall in Moitzfeld sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 37 Jahre alte Bergisch Gladbacherin gegen 10 Uhr von der Straße Moitzfeld auf den Platzer Höhenweg abbiegen. Sie hielt jedoch wegen des entgegenkommenden Verkehrs an.



Zu spät bemerkt



Eine 51-Jährige, ebenfalls aus Bergisch Gladbach, bemerkte dies offenbar zu spät.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 37 Jahre alte Frau schwer, die 51-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. (red)