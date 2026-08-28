Von draußen sieht das Café Bambini zunächst fast wie ein gewöhnliches Café aus: Zwei kleine Tische stehen vor der großen Fensterfront, daneben wirbt eine Kreidetafel für Kaffee und Matcha. Doch hinter der Scheibe beginnt eine andere Welt. Große bunte Bausteine stehen neben einer Spielküche, auf dem Teppich warten Holzspielzeuge und ein kleines Bällebad. An der Fensterscheibe steht in großen Buchstaben: „This is a safe space to be who you are.“ Genau so einen Ort wollte Shermine Randhawa schaffen.

Seit März betreibt die 38-Jährige das Eltern-Kind-Café an der oberen Hauptstraße in Bergisch Gladbach. Lange hatte sie nach passenden Räumen gesucht. Wichtig war ihr vor allem viel Tageslicht – und eine Größe, die sie selbst bewältigen kann. Als sie die Ladenfläche fand, ging alles schnell: Zwischen Mietvertrag und Eröffnung lagen gerade einmal zwei Monate. Randhawa ist studierte Soziologin und arbeitete zuvor im sozialen Bereich, vor allem mit Müttern. Während ihres Studiums jobbte sie bereits in der Gastronomie. Selbstständig machen wollte sie sich trotzdem eigentlich nie. Mit dem Bambini wagte die zweifache Mutter den Schritt schließlich doch. Einen Ort zu schaffen, an dem Eltern durchatmen, sich kennenlernen und austauschen können, war ihr dabei besonders wichtig.

Angebote, die Eltern zusammenbringen, sind ein Schwerpunkt

Zwei kleine Kinder und ein eigenes Café unter einen Hut zu bekommen, sei nicht immer einfach. Für Randhawa war deshalb von Anfang an klar, dass die Familie als Team funktionieren muss. Sie stemmt den Betrieb selbst, kann sich aber auf ihre Familie verlassen, wenn Unterstützung nötig ist. Ihr Vater hat beispielsweise die Theke geschreinert. Einen Vorteil ihrer Selbstständigkeit schätzt sie besonders: Wenn es nicht anders geht, kann sie ihre eigenen Kinder mit ins Café nehmen. Kinder ab dem Krabbelalter zahlen fünf Euro Spielgebühr für zwei Stunden. Neben Kaffee, Kuchen und Backwaren gibt es auch Breigläschen, Quetschies und Snacks für kleine Kinder. Einen besonderen Schwerpunkt legt Randhawa auf Angebote, die Eltern zusammenbringen. Zwei Krabbelgruppen sind bereits voll, eine dritte ist in Planung. Ab September soll außerdem eine Väter-Krabbelgruppe dazukommen.

Café Bambini, Hauptstraße 293, Bergisch Gladbach, Telefon 0152-24354020, geöffnet Mo – Fr 10 –17 Uhr, Sa 11.30 Uhr –15 Uhr. Montags, mittwochs und donnerstags finden von 10 bis 11.30 Uhr feste Krabbelgruppen statt. An diesen Tagen öffnet das Café regulär erst um 11.30 Uhr. www.instagram.com/cafe_bambini