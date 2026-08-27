Die IG Refrath muss die für geplante Premiere des Schlemmer- und Abendmarktes auf dem Peter-Bürling-Platz in Refrath am heutigen Donnerstag (27. August) kurzfristig absagen. Der Veranstalter sei abgesprungen, berichtet Farnaz Piran vom Vereinsvorstand. Drei der sechs vorgesehenen Gastronomiestände hätten ihre Teilnahme aufgrund der regnerischen Wettervorhersage zurückgezogen. Dadurch sei für den Veranstalter die Durchführung in der geplanten Form nicht möglich gewesen.

„Wir bedauern die Absage sehr“, sagt Piran, „wir haben uns sehr auf den heutigen Abend gefreut und sind sehr enttäuscht.“ Die Idee sei gewesen, den Refrathern vor dem letzten Ferienwochenende ein Zusammenkommen zu ermöglichen. Stattdessen musste die Floristin morgens eilig „Abgesagt“-Schilder ausdrucken lassen, die sie auf die Ankündigungsplakate im Stadtteil klebte.

Stühle und Tische

„Das ist alles wirklich super ärgerlich“, meint Piran. Damit Besucher, die die plötzliche Absage nicht mitbekommen haben, nicht alleine auf dem Peter-Bürling-Platz stehen, wollen die Vorstandsmitglieder der IG Refrath improvisieren: „Wir stellen ein paar Stühle und Tische auf und bieten Wein vor dem Weingeschäft an.

Ob es mit dem Veranstalter weitergehe, müsse der IG-Vorstand jetzt intern erst einmal klären. Vertraglich seien insgesamt drei Veranstaltungen verabredet gewesen, außer dem 27. August noch der 24. September und der 29. Oktober.

„Umso mehr freuen wir uns jetzt auf unser Weinfest vom 4. bis 6. September, bei dem wir schöne Stunden miteinander verbringen möchten“, sagt Piran.