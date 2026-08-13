Schon im nächsten Frühling sollen noch viel mehr Bienchen durch den Rheinisch-Bergischen Kreis fliegen, Blumen bestäuben und mit ihrem Summen die Luft erfüllen. So jedenfalls der Plan, denn der Kreis plant im kommenden Herbst 80.000 Blumenzwiebeln zu setzen. „Rhein-Berg blüht auf!“ lautet das zur Aktion gehörige Motto.

Damit das gelingt, sucht der Kreis nun nach Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen, Schulen und Vereine, die Geld für die Blumenzwiebeln spenden oder bei der Pflanzaktion mit anpacken wollen. Jede Spende trage helfe dabei, Rhein-Berg „im kommenden Frühjahr ein Stück bunter und lebenswerter zu machen“, heißt es beim Kreis.

Begleitet werden die Pflanzaktionen von einer Wanderausstellung

Die Zukunftsvision: „Wo heute noch kahle Grünflächen sind, können schon bald Krokusse, Narzissen und andere Frühblüher wachsen.“ Das sei auch gut für die Artenvielfalt in Rhein-Berg. Denn die Blumen dienten als Nahrungsquelle für Wildbienen, Hummeln und viele weitere Insekten.

„Wir beschäftigen uns intensiv mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen und möchten zeigen, dass jede und jeder einen Beitrag leisten kann“, erklärt Cornelia Lösche von der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft. Letztere, genauer das BNE-Regionalzentrum „Turmhof“, organisiert gemeinsam mit der Energie- und Klimakoordinationsstelle (Team Ekko) des Kreises und einigen Stadtverwaltungen die Pflanzaktionen. Begleitet werden die Pflanzaktionen von einer Wanderausstellung von Naturgarten, die viele praktische Anregungen für eine naturnahe und insektenfreundliche Gartengestaltung bieten soll.

Gerade angesichts des Rückgangs der Artenvielfalt zählt jeder Quadratmeter, der naturnah gestaltet wird Cornelia Lösche, Bergische Agentur für Kulturlandschaft

Zwischen Mitte September und Anfang November werden die Projektpartner gemeinsam mit dem Verein Naturgarten durch alle acht Rheinisch-Bergische Städte und Gemeinden, um vor Ort rund 10.000 Blumenzwiebeln zu pflanzen oder an engagierte Menschen zu verteilen. „Gerade angesichts des Rückgangs der Artenvielfalt zählt jeder Quadratmeter, der naturnah gestaltet wird“, sagt Lösche.

Wer für Blumenzwiebeln spenden oder sich an einer der Pflanzaktionen beteiligen möchte, kann sich an Lösche von der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft wenden. Sie ist unter der Telefonnummer (02205) 94989414 oder per E-Mail an loesche@agentur-kulturlandschaft.de erreichbar.