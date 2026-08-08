Mit einem sommerlich-stilvollen Empfang auf Burg Zweiffel in Herrenstrunden würdigte Landrat Arne von Boetticher vergangenen Dienstag die aktuellen Michelin-Auszeichnungen der Spitzengastronomie im Rheinisch-Bergischen Kreis. Gemeinsam mit der Tourismusorganisation Das Bergische sowie dem Veranstalter der Bergischen Genusstage ehrte er die Sterneköche für ihre herausragenden Leistungen.

„Für mich ist dies ein besonderer Anlass, auf den ich als Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises mit großem Stolz blicke“, betonte von Boetticher. Es sei ihm eine große Freude, diejenigen zu ehren, die mit Leidenschaft, Kreativität und handwerklicher Perfektion die Region weit über ihre Grenzen hinaus bekannt machten. Vier Michelin-Sterne in drei Restaurants machten den Kreis zu einer bedeutenden Feinschmeckerregion in NRW, so der Landrat weiter. Gabi Wilhelm, Geschäftsführerin von Das Bergische, bekräftigte: „Sie schaffen Erlebnisse und bewegen Menschen aus nah und fern dazu, das Bergische Land zu besuchen.“

Per Videocam aus dem Urlaub zugeschalten

Persönlich anwesend waren Nelson Müller und Christopher und Alejandro Wilbrand. Dennis Kuckuck schaltete sich per Video aus seinem Italienurlaub zu. Stellvertretend für ihn nahm Jörg Stricker, Generaldirektor des Althoff Grandhotels Schloss Bensberg, seine Ehrung entgegen.

Ein Michelin-Stern sei mehr als eine Auszeichnung, hieß es im Rahmen der Veranstaltung. Er stehe für unermüdlichen Einsatz, höchste Qualitätsansprüche, Innovationskraft und Liebe zum Detail. Hinter jedem Stern stünden Menschen, die täglich ihr Bestes gäben, Küchenchefinnen und Küchenchefs, ihre Teams in Küche und Service und zahlreiche weitere Mitarbeitende, die Außergewöhnliches leisteten. Ihre Erfolge seien nicht nur persönliche Leistungen, sondern stärkten den Tourismus, förderten die regionale Wirtschaft und trügen zum positiven Image des Kreises bei. Sie zeigten, dass sich Qualität, Nachhaltigkeit und Genuss miteinander vereinen ließen. Alle Geehrten verbinde die Leidenschaft für ihr Handwerk, das stetige Streben nach höchster Qualität und die Fähigkeit, Genuss zum besonderen Erlebnis zu machen.

Christopher Wilbrand (v.l.), Wolfgang Bosbach und Hendrik Walter freuten sich ebenfalls über den Anlass. Copyright: Susanne Schröder

Dennis Kuckuck steht für die neue Generation der Spitzenköche im Kreis. Im Restaurant „Vendôme“ im Grandhotel Schloss Bensberg führt er ein Haus weiter, das seit über einem Jahrzehnt zu den renommiertesten Gourmetadressen Deutschlands zählt. Ihm gelang es, die Spitzenposition des Hauses fortzuführen, bestätigt durch die zweifache Michelin-Auszeichnung.

Nelson Müller ist Sternekoch, Unternehmer, Gastgeber, Musiker, Fernsehpersönlichkeit und vor allem jemand, der Genuss für viele Menschen zugänglich machen möchte. Mit dem Umzug aus Essen in die Diepeschrather Mühle hat er ein ambitioniertes Projekt verwirklicht und einen neuen kulinarischen Anziehungspunkt in der Region geschaffen. Mit Beharrlichkeit gelang es ihm, nach dem Standortwechsel seines Restaurants „Schote“ den Michelin-Stern zurückzugewinnen.

Seit 2004 ohne Unterbrechung Michelin-Sterne erhalten

Christopher und Alejandro Wilbrand gelten als feste Größe im Bergischen Land. Seit vielen Jahren prägen sie mit ihrem Hotel-Restaurant „Zur Post“ in Odenthal die kulinarische Landschaft der Region. Gemeinsam führen sie den Familienbetrieb mit Erfolg und haben ihn zu einem Ort entwickelt, an dem Kochkunst, Patisserie und Gastlichkeit zusammenfinden sollen. Seit 2004 wird ihr Restaurant ohne Unterbrechung mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Nach der Ehrung, bei der hochwertige Kochmesser an die Sterneköche überreicht wurden, freuten sich die Ausgezeichneten, Veranstalter und Gäste – darunter auch die „Genuss-Botschafter“ Dieter Müller und Wolfgang Bosbach, Laura Lundberg, Bürgermeisterin Odenthal, und Birgitta Opiella, stellvertretende Bürgermeisterin Bergisch Gladbach – über eine Führung durch die Burg Zweiffel. Das historische Barockgebäude aus dem 17. Jahrhundert erstrahlt nach sechs Jahren Restaurierung in neuem Glanz. Hausherrin Katja van Elst und Hausherr Hendrik Walter präsentierten die Räume, deren offizielle Eröffnung als Restaurant und Hotel noch dieses Jahr bevorstehen.