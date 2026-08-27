Seit einer Woche lädt der Bürger- und Heimatverein Refrath (BHV) die Einwohnerinnen und Einwohner zum „Veedel-Check“ ein. Bereits 225 Refrather haben bis Mittwochmorgen an der anonymen Umfrage teilgenommen. Noch bis zum 30. November können Bürger ihre Meinung zu verschiedenen Bereichen des Lebens in Refrath abgeben.

Bei insgesamt 23 Fragen geht es ganz konkret um den Alltag im Stadtteil. Die Idee für die Befragung entstand bereits Anfang dieses Jahres. „Wir wollten einfach wissen, ob wir bei den Themen auf der richtigen Spur sind“, erklärt Winfried Krux, Vorsitzender des BHV. So sollen die Teilnehmer zum Beispiel die Wohnsituation, die ärztliche Versorgung und den öffentlichen Nahverkehr bewerten. Auch Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie sowie Sauberkeit und Sicherheit spielen eine Rolle.

Verein will besonders junge Menschen erreichen

Besonders wichtig ist dem Verein, auch junge Menschen in Refrath zu erreichen. Deshalb soll die Umfrage nach den Ferien verstärkt bei Eltern beworben werden. Der Bürger- und Heimatverein freue sich, wenn sich auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an der Befragung beteiligen. Denn mehrere Fragen betreffen sie direkt: etwa, ob es genügend Kita-, Grundschul- und OGS-Plätze sowie weiterführende Schulen gibt. Außerdem wird gefragt, ob es in Refrath ausreichend Sport- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche gibt.

Das bisherige Feedback fällt laut Krux durchweg positiv aus. Zusätzlich zu den ausgefüllten Fragebögen sind bereits 66 Anmerkungen eingegangen – von wenigen Sätzen bis hin zu ganzen Seiten.

Die Auswertung der Umfrage soll im kommenden Februar vorliegen. Für die Zeit nach Karneval plant der Verein eine Veranstaltung, bei der die Ergebnisse vorgestellt werden sollen.