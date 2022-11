Bergisch Gladbach – Unbekannte sind am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus an der Dellbrücker Straße in Hand eingebrochen und haben mehrere Wertgegenstände gestohlen.



Die Familie, die dort wohnt, hatte nach Angaben der Polizei ihr Haus gegen 18 Uhr für etwa drei Stunden verlassen. In der Zwischenzeit waren alle Räume im ganzen Haus durchwühlt worden. Die Diebe stahlen einen Plattenspieler, ein Mobiltelefon sowie einen niedrigen Geldbetrag. Die Polizei schätzt den Gesamtwert der entwendeten Dinge auf einen mittleren dreistelligen Betrag.



An der Terrassentür hinter dem Haus fanden die Polizeikräfte Hebelspuren. Hinweise an 02202/2050. (nip)